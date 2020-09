Koronavirus odnesel več hokejskih SP

Svet Mednarodna hokejske zveze je na podlagi priporočil za covid-19 odpovedal nekaj turnirjev v sezoni 2020/21. Z izjemo svetovnega mladinskega prvenstva 2021 so pri IIHF odpovedali vse turnirje nižjih divizij v kategoriji do 20 let, prav tako svetovno žensko prvenstvo IIHF do 18 let in vse druge turnirje v ženski kategoriji do 18 let.