Zgodovinska tekma: hokejistke Južne in Severne Koreje združile moči

Pripravljalna tekma Združene Koreje in Švedske

Hokejistke Južne in Severne Koreje, združene v olimpijski reprezentanci, so v Inčeonu odigrale edino pripravljalno srečanje pred olimpijskimi igrami v Pjongčangu. Korejke so z 1:3 priznale premoč favoriziranim Švedinjam.

Prvič v zgodovini so hokejistke Južne in Severne Koreje združile moči. Na pripravljalni tekmi so z 1:3 izgubile s Švedsko. Foto: Reuters

Prvič v zgodovini se je zgodilo, da sta Južna in Severna Koreja nastopili združeni v enotno hokejsko reprezentanco. V Pjongčangu se na olimpijskih igrah pripravlja 23 Južnokorejk in 12 Severnokorejk, ki so v državo prispele prejšnji teden. S posebnim dovoljenjem imajo lahko v reprezentanci 35 hokejistk (preostale ekipe 25), na tekmo pa jih lahko prijavijo 22.

Večina gledalcev je pozdravila skupen projekt. Foto: Reuters

V nedeljo so dekleta, med katerimi je bilo zaradi razlik v jeziku nekaj težav s sporazumevanjem, združila moči na edini pripravljalni tekmi proti Švedinjam in jo odnesla z zmernim porazom.

Vsi štirje zadetki so padli v prvi tretjini. Skandinavke so v 16. minuti zadele za 1:0, v 18. pa povedle s +2. Korejke so se v igro vrnile dobro minuto pred iztekom uvodnega dela, v katerem je četrta reprezentanca zadnjih olimpijskih iger še tretjič zatresla korejsko in postavila končnih 3:1.

Veselje Korejk ob znižanju na 1:2. Foto: Reuters

Velika podpora in manjše neodobravanje

Po poročanju BBC je združeno korejsko reprezentanco pred dvorano pozdravila množica privržencev, nekateri pa so izrazili tudi manjše neodobravanje združene ekipe.

Foto: Reuters Izbrani vrsti se bosta v Pjongčangu pomerili tudi v skupinskem delu olimpijskih iger, v katerem bosta igrali še s Švico in Japonsko.

Švedinje na OI nastopajo neprekinjeno od leta 1998, najvišje so bile leta 2006 v Torinu, ko so postale podprvakinje. Štiri leta prej so si priborile še drugo olimpijsko kolajno – bronasto. Na zadnjih dveh tekmovanjih so končale na nehvaležnem četrtem mestu. Koreja bo na OI nastopila prvič.