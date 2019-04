Kopitarjevi odprli natečaj za novega trenerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podpredsednik kluba in generalni direktor Rob Blake je danes sporočil, da so se v klubu za sodelovanje zahvalili Willieju Desjardinsu in mu želijo vse najboljše pri nadaljnjem delu, a z njim ne bodo sklenili sodelovanja.

"Postopek izbire novega glavnega trenerja smo že začeli in veselimo se podrobne raziskave, kdo bi ustrezali naši miselnosti in bi bil prava oseba za našo ekipo," je dejal Blake.

Kopitar: Lepo je končati z zmago

Bo Anže Kopitar po velikem jubileju v ligi NHL oblekel tudi državni dres? Foto: Reuters "To gotovo ni sezona, ki bi si jo želeli. Pričakovali in upali smo na vse kaj drugega. Toda je končana za nas, nekaj olajšanja nam je le prinesla. Lepo je končati z zmago, s pozitivno noto, toda takšne sezone ne moremo kar pozabiti. Gotovo bomo o njej še razmišljali in se pripravili za boljšo naslednjo," je v nedeljo po svoji zadnji tekmi sezone, skupno pa 1000. v dresu kraljev, dejal 31-letni Anže Kopitar, ki je po predčasnem koncu v ligi NHL spet odprt za možnost igranja v slovenski reprezentanci.

O tem, če bo najboljši slovenski hokejist in zvezdnik lige NHL Kopitar nastopil za slovensko reprezentanco na svetovnem prvenstvu divizije I v Kazahstanu, bo Hokejska zveza Slovenije (HZS) sporočila v prvi polovici tega tedna.