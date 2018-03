Kopitar se z rekordi ne ubada, Kralji z več kot pet tisoč razlogi, zakaj si zasluži nagrado

Slovenski hokejski as navdušuje iz tekme v tekmo

Hokejisti Los Angeles Kings so po zmagi (3:0) nad Calgaryjem spet na mestu, ki vodi v končnico, a bitke za konferenčni četrtfinale še ni konec. "V tem delu sezone moramo najti recept za zmage. Tokrat smo ga," je bil zadovoljen Anže Kopitar, ki je dosegel 34. zadetek sezone in izenačil rekord po številu golov v enem tekmovalnem obdobju, a je pozornost raje posvečal ekipnemu uspehu: "Zmagali smo, kar je lepo." So pa navdušenje nad svojim kapetanom pokazali v klubu, na družbenih omrežjih so spet poslali sporočilo tistim, ki po sezoni odločajo o dobitnikih NHL-nagrad.

Dvakratni prvaki lige NHL (2012, 2014) LA Kings bijejo hudo bitko za napredovanje v končnico. Če so bili še v ponedeljek "na napačni strani lestvice", so danes spet na mestih, ki zagotavljajo, da se njihova sezona v začetku aprila še ne bo končala.

Ni pomembno, kako, ampak da prideš do zmage

Po štirih gostovanjih (dve zmagi, dva poraza) so se vrnili v domači Staples Center, s tremi zadetki ob številčni prednosti ugnali Calgary Flames in pokopali njihove upe na končnico, sami pa napredovali med tiste, ki jim pripada wild-card vstopnica za izločilne boje. Pomembna zmaga je v žepu, končnica še ne.

"Vsekakor je bilo zelo pomembno, da smo trikrat zadeli z igralcem več. Johnny (vratar Jonathan Quick je zaustavil vseh 23 strelov, op. a.) je bil zelo soliden. V tem delu sezone ni pomembno, kako prideš do zmage. Pomembno je, da najdemo recept zanjo in tokrat smo ga. Dobro smo streljali ploščke proti golu. To je to, kar si želimo," je bil v pogovoru za uradno spletno stran kluba zadovoljen kapetan Anže Kopitar.

That's the 34th time the world has seen Anze Kopitar score a goal this season.



That seems pretty, pretty, pretty good 👍 pic.twitter.com/EbwfUhZJFt — LA Kings (@LAKings) March 27, 2018

Stanje zahodne konference: Pacifiška divizija: Vegas Golden Knights** 76 tekem – 103 točke San Jose Sharks 76 – 97 Anaheim Ducks 76 – 91

... Los Angeles Kings* 77 – 91

...​​​​​​.......................................................... Calgary Flames 77 – 80 Edmonton Oilers 76 – 74 Vancouver Canucks 76 – 63 Arizona Coyotes 76 – 63 Centralna divizija Nashville Predators** 75 – 107 Winnipeg Jets** 75 -102 Minnesota Wild 75 – 93

... Colorado Avalanche* 76 – 90

...................................................... St.Louis Blues 75 – 89 Dallas Stars 76 – 84 Chicago Blackhawks 77 – 72 **že v končnici*wild-card

"Zmagali smo, kar je lepo," je na vprašanje, kaj mu pomeni 34. zadetek v sezoni, odgovoril Kopitar. Foto: Getty Images

Gorenjec se tudi tokrat ni izneveril in je z zadetkom za 2:0 in podajo za končnih 3:0 še obogatil svojo statistiko, ki je iz dneva v dan bolj rekordna. To je bil njegov 34. zadetek sezone, toliko jih je dosegel le še v sezoni 2009/10. Že pred tem je postavil nov osebni rekord v podajah in točkah v sezoni (pred to sezono sta bili številki pri 51 podajah in 81 točkah), trenutno je pri 54 podajah in 88 točkah.

A bolj kot proti osebni statistiki Kopitar pogleduje proti ekipnim številkam. Na vprašanje, kaj mu pomeni, da je po zadetku izenačil rekordno sezono, je namreč odvrnil: "Zmagali smo, kar je lepo."

Na šestem mestu Kopitar je z 88 točkami na šestem mestu lestvice lige NHL, vodi Connor McDavid, ki je pri 99. Hrušičan je s 34 zadetki 12. najboljši strelec, največ golov (45) jih je v tej sezoni vknjižil Aleksander Ovečkin. Prav tako mu 12. mesto pripada med podajalci (54 podaj), največkrat je soigralce s podajami zaposlil Blake Wheeler (65).

Kopitarju prestižno nagrado

Navdušenja nad predstavami svojega kapetana pa javno ne skrivajo v klubu. Ustvarjalci uradnih družbenih omrežij kalifornijske franšize v zadnjem času pridno "opozarjajo" odgovorne pri odločitvah o nagradah NHL na Slovenčevo letošnje udejstvovanje.

Že ob njegovem podvigu s štirimi zadetki proti Coloradu, so zapisali, da ne vedo, kaj bi moral Kopitar še narediti, da bi prejel nagrado Hart Memorial Trophy. Nagrajenca izberejo novinarji, zbrani v združenju profesionalnih piscev (PHWA). Lovoriko podelijo najkoristnejšemu igralcu, ki v vsej ligi pomeni največji doprinos svoji ekipi. Z "akcijo" #WeHartKopitar so Kralji na Twitterju že dodobra navdušili privržence hokejskega asa.

Dear Everyone,



That's three goals tonight for Anze Kopitar.

We're not sure what else he needs to do to get your attention for the MVP.#WeHartKopitar



Love,@LAKings pic.twitter.com/DQMJOYDrcx — LA Kings (@LAKings) March 23, 2018

Zdaj so spet zbodli tiste, ki odločajo o prejemnikih nekaterih nagrad in so v preteklosti pozabljali na Slovenca. Med drugim so po novem zadetku našega hokejista hudomušno namignili, da obstaja že 5.182 razlogov, zakaj bi si Kopitar zaslužil prestižno nagrado in "Nov večer, nov zadetek Anžeta Kopitarja, ki v tej sezoni vseskozi kaže veliko elementov Hart."

Čestital svojim fantom

Trener John Stevens je čestital svojim igralcem. Foto: Reuters

"Za nas je bila to izjemno pomembna tekma. Ne želim izkoriščati urnika kot izgovor, a to je bila naša 11. tekma v 19 dneh, v katerih smo ogromno potovali. Zdelo se je, kot da smo še vedno na gostovanju, saj smo se domov vrnili ob treh zjutraj, imeli en dan za regeneracijo in že smo igrali. To so res težke tekme, zato čestitke fantom za predstavo. Vedeli smo, da bo Calgary težak oreh. Vsekakor je bil ključ do uspeha naš power-play, fantje so ploščke dobro spravljali pred gol, ustvarjali veliko prometa, zadeli," je bil zadovoljen trener LA Kings John Stevens, ki bo svojo četo spet vodil v četrtek, ko bodo gostili najskromnejše moštvo svoje konference Arizona Coyotes.

Vajeti v svojih rokah

Kralji, ki so proti Calgaryju v drugi tretjini ostali brez branilca Jaka Muzzina (poškodba zgornjega dela telesa), bodo do konca rednega dela odigrali še pet tekem. Prav veliko potovanj ne bo več, saj bodo štirikrat v vlogi gostitelja, enkrat pa bodo gostovali pri kalifornijskem rivalu iz Anaheima.

"Še pet tekem je pred nami, štiri bomo odigrali doma. Nismo najboljša domača ekipa, a imamo vajeti v svojih rokah. V takšnem položaju smo želeli biti, zdaj moramo delo dobro opraviti do konca," je pred nadaljevanjem še dejal 30-letni Slovenec, zadovoljen tudi z dejstvom, da tudi majhne stvari, ki so pomembne za vso sliko (npr. dobljeni sodniški meti), trenutno delujejo, kot želijo.