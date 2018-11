Kopitar bo priložnost za šesto zmago iskal v Chicagu

V noči na soboto bo na led ponovno stopil Anže Kopitar, ki bo z Los Angeles Kings gostoval pri Chicagu, ki je z 18 točkami na 12. mestu zahodne konference, Kralji so zadnji. V dresu Los Angeles Kings bo debitiral švedski napadalec Carl Hagelin, ki so ga po menjavi s Tannerjem Pearsonom pripeljali iz Pittsburgha. Kralji imajo še naprej težave z vratarji, Jonathan Quick in Jack Campbell okrevata po operacijak. Prva menjava je Petr Budaj, ki je zbolel, tako da bi lahko soigralce spremljal ob ledu. Najverjetneje je, da bo prvič v vratih tekmo začel Cal Petersen, ki je do zdaj v ligi NHL branil le enkrat.