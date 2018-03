Kopitar ni zadovoljen: Morda nam je zmanjkalo moči, a to ne sme biti izgovor

Po porazu LA Kings z Anaheim Ducks (1:2 v podaljšku)

Hokejisti Los Angeles Kings so teren kalifornijskega rivala Anaheima, ki jim v boju za končnico diha za ovratnik, zapustili s porazom v podaljšku (1:2) in eno točko. "Mislim, da ne moremo biti zadovoljni, saj vemo, da lahko igramo bolje. Prišli smo po dve točki, dobili pa eno. Vzeli jo bomo, a povsem zadovoljni z njo ne moremo biti," je po porazu razmišljal slovenski osrednji napadalec Anže Kopitar.

Štiri tekme pred koncem rednega dela so se Kralji odpravili na zadnje gostovanje sezone skupinskega dela tekmovanja. Po petkovi zmagi nad Arizona Coyotes časa za regeneracijo ni bilo veliko, a Anže Kopitar in druščina so v Anaheim prispeli le z enim ciljem – vknjižiti zmago in dve točki ter velikemu tekmecu v bitki za konferenčni četrtfinale zbežati na štiri točke.

Anže Kopitar po srečanju ni bil zadovoljen. Večino zaslug za osvojeno točko je pripisal vratarju Jonathanu Quicku. Foto: Reuters

Obračun v Honda Centru se je začel povsem po njihovih željah. Že v šesti minuti so povedli, pod podajo ob zadetku Drewa Doughtyja se je podpisal tudi Kopitar, ki je v eni sezoni zbral 90 točk in postal prvi hokejist LA Kings po legendarnem Waynu Gretzkyju in sezoni 1993/94 s tem dosežkom. A dober začetek ni prinesel srečnega konca. Gostitelji so v drugi tretjini izenačili, v podaljšku pa zmago obdržali doma. S tem so se Kraljem približali na zgolj točko zaostanka, pri čemer je treba upoštevati, da imajo odigrano tekmo manj.

"Vsekakor smo želeli dve točki, a vzeli bomo eno. Mislim, da ne moremo biti zadovoljni, saj vemo, da lahko igramo bolje, kot smo nocoj. Vse čestitke Anaheimu, odigrali so odlično. Nam se je morda nekoliko poznalo, da so nam zaradi včerajšnje tekme pošle moči. To ne sme biti izgovor, a dejstvo je, da se taka stvar pozna. Vzeli bomo to točko, a povsem zadovoljni z njo ne moremo biti," je po porazu pred sedmo silo razmišljal kapetan Kopitar in veliko zaslug za minimalno obogatitev točkovnega računa pripisal vratarju Jonathanu Quicku, ki je zaustavil 30 strelov od 32.

"Mislim, da smo tretjo tretjino odigrali dobro. V drugi so oni precej pritisnili, a pohvale Johnnyju, ubranil je kar nekaj nevarnih strelov in prispeval levji delež k točki."

Drew Doughty je bil edini junak Kraljev, ki je zatresel mrežo nasprotnika. Foto: Getty Images

Strelec edinega zadetka, branilec Doughty, se je strinjal s Kopitarjevimi besedami, da znajo in morajo igrati bolje: "Pred zadnjo tretjino smo bili samozavestni, verjeli smo v zmago. Imeli smo priložnost 30 sekund pred koncem po protinapadu, ko bi lahko zaključili … Preprosto nismo igrali vseh 60 minut dovolj dobro, da bi dobili tekmo. Če želiš premagati takšno ekipo, moraš igrati precej bolje. Quickie je branil dobro, kot vselej. V nekaterih ključnih trenutkih se je res izkazal. Tudi obramba je delovala dobro, moramo pa več ploščkov poskušati spraviti pred gol nasprotnika in se tam zadrževati čim več časa."

Če bodo delali, kot morajo, ne bo treba pogledovati proti lestvici

Kralji so po 79 tekmah in 94 točkah trenutno na šestem mestu zahodne konference, na tretjem mestu pacifiške divizije, ki zagotavlja neposredno uvrstitev v končnico. A nedaleč za njimi so še štirje klubi, ki lahko povsem realno upajo na napredovanje (eno bo ostalo brez končnice): Anaheim ima točko, a tudi tekmo manj, St. Louis ima dve točki manj, a je odigral tudi dve tekmi manj, Colorado pa ima dve točki manj in tekmo manj. Prav zadnji bo njihov naslednji tekmec, z njim bodo palice prekrižali v ponedeljek. Naslednjo tekmo bodo Kralji odigrali proti Colorado Avalanche, ki tudi še ni rekel zadnje besede v boju za končnico. Foto: Reuters

Stanje zahodne konference: Pacifiška divizija: Vegas Golden Knights** 78 tekem – 105 točk San Jose Sharks 78 – 98 Los Angeles 79-94

... Anaheim Ducks* 78 – 93

...​​​​​​.......................................................... Calgary Flames 78 – 80 Edmonton Oilers 78 – 74 Vancouver Canucks 78 – 67 Arizona Coyotes 78 – 65 Centralna divizija Nashville Predators** 77 – 111 Winnipeg Jets** 77 -104 Minnesota Wild 77 – 96

... St.Louis Blues* 77 – 92

..................................................... Colorado Avalanche 78 – 92 Dallas Stars 78 – 86 Chicago Blackhawks 79 – 74 Najboljša tri moštva rednega dela vsake divizije si samodejno zagotovijo vstopnico za izločilne boje, preostali dve najboljši moštvi konference pa prejmeta vstopnico wild-card (to pomeni, da lahko iz ene divizije, na primer zahodne konference, napredujejo tri moštva, iz druge pa pet).

**že v končnici

*wild-card

"Dobro je, da sami odločamo o svoji usodi, kar smo že večkrat rekli. Če bomo svoje delo opravljali dobro, kot smo si zadali, nam ne bo treba pogledovati na lestvico. Najpomembnejša ekipa v boju za končnico smo mi in tako moramo nadaljevati," pred zadnjimi tremi tekmami sezone sporoča trener Los Angeles Kings John Stevens.