Nenavaden razplet: Čez dan računovodja, zvečer po novem vratar v ligi NHL

Pet minut slave Scotta Fosterja

Prvaki sezone 2014/15 v tej tekmovalnem obdobju res nimajo sreče z vratarji. Udarna violina med vratnicama Corey Crawford je zaradi poškodbe odigral le 29 tekem. Mesto prvega čuvaja tako opravlja Šved Anton Forsberg, ki bi moral strele nasprotnikov zaustavljati tudi v četrtek proti Winnipeg Jets. A na ogrevanju pred obračunom se je 25-letnik poškodoval, tako da so morali pri Chicagu, ki nima več možnosti za končnico, poiskati rešitev.

Za uvod prvi debi …

Vloga prvega vratarja je tako pripadla Collinu Delii, ki so ga v klubu dan pred tem vpoklicali iz podružničnega moštva American Hockey League Rockford IceHogs. Američan se je moral hitro pripraviti na svoj NHL debi. Kadrovskih nalog za trenerski štab kolektiva iz vetrovnega mesta pa s tem še ni bilo konec. Nekdo je moral obleči opremo rezervnega vratarja, kot tako imenovani vratar v izrednih, urgentnih razmerah je bil vpoklican Scott Foster, ki bi na led zadrsal v primeru poškodbe 23-letnega Delie. Collin Delia je srečanje končal predčasno, ob debiju v ligi NHL je zaustavil 25 strelov od 27. Foto: Reuters

… nato še drugi

Delia je svoj prvi nastop v ligi NHL odlično odprl, zaustavil je 25 strelov od 27, a nato je prišla 46. minuta in z njo krči. Tako močni, da ni uspel več vztrajati v golu. Svoje mesto je moral prepustiti Fosterju, 36-letnemu računovodji, ki je nepričakovano vskočil kot "emergency goalie". Postal je prvi vratar po Jorgeju Alvesu, ekonomu Carolina Hurricanes, ki je zadnji dan leta 2016 osem sekund odigral proti Tampa Bay Lightning.

Čez dan računovodja, zvečer po novem vratar v ligi NHL

"Ukvarjam se z računovodstvom, tako da sem še pred nekaj urami sedel v svoji pisarni, tipkal na računalnik, zdaj pa stojim pred vami, potem ko sem ravno branil 14 minut in pol v ligi NHL," Kanadčan po debiju in zmagi s 6:2 kar ni mogel verjeti, kako se je razpletel njegov četrtek.

Če tako prvi kot rezervni vratar ne moreta braniti, lahko vskoči tretji čuvaj mreže. Pogosto je to trener vratarjev, lahko pa je to tudi kdorkoli, ki ima dovolj kompetenc za ta igralni položaj, a ga mora odobriti liga.

Foster, ki se je po spletu okoliščin znašel pod žarometi NHL, je v 14 minutah zaustavil vseh sedem strelov. Foto: Reuters

Svoje delo je Foster, med letoma 2002 in 2006 je za Western Michigan v univerzitetni ligi branil na 55 tekmah, sicer pa se v najhitrejši ekipni igri na svetu udejstvuje rekreativno, opravil odlično. Zaustavil je vseh sedem strelov Winnipega. Še posebej se je izkazal ob strelu Paula Stastnyja, z vsakim ubranjenim strelom pa je občinstvo vse glasneje vzklikalo "Foster, Foster". Do zdaj je 15-krat vskočil kot emergency goalie, a je tekme vselej spremljal ob ledu.

"Vedno obstaja možnost za kaj takega. Poškodbe so sestavni del športa, a nikoli nisem razmišljal, da se bo meni ponudila taka priložnost. Tega mi nihče ne more vzeti. O tem bom lahko govoril svojim otrokom, oni pa svojim prijateljem. Ostali bodo lepi spomini," se je smejalo Fosterju, ki je zasenčil celo jubilejno tekmo soigralca.

Brent Seabrook je odigral že 1.000 tekmo v ligi NHL. Foto: Reuters

Ukradel pozornost jubilantu

Branilec Brent Seabrook je namreč odigral tisočo tekmo. "Na moj večer pride Scottie in ukrade vso pozornost," se je pošalil 32-letni steber obrambe in dodal: "Ne, bilo je izjemno. Lepo ga je bilo videti v golu. Ubranil je kar nekaj strelov in rekel sem si "ta fant je resnično dober". Svoje delo je res opravil dobro. Fantje smo mu pomagali, a tudi on je prikazal nekaj odličnih obramb. Zabaven večer je bil."