KHL: Več kot 130 okužb z novim koronavirusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z novim koronavirusom se je doslej okužilo več kot 130 hokejistov elitne ruske lige KHL, je danes potrdilo vodstvo tekmovanja. Kar 57 med njimi se jih je že vrnilo na treninge, saj so prestali karanteno, pa poroča ruska tiskovna agencija Tass.

"Do 30. avgusta so testi pokazali kar 131 okužb. Rad bi poudaril, da ni bilo pri nobenem težke bolezni, vsi pa so bili pod stalnim zdravniškim nadzorom. Med njimi je 57 takih, ki vnovič trenirajo," KHL v sporočilu za javnost citira predsednika lige Alekseja Morozova.

Liga naj bi se po prvotnih načrtih začela 2. septembra, v njej pa bo nastopilo 23 klubov iz šestih držav - Rusije, Belorusije, Kitajske, Finske, Kazahstana in Latvije. Letos vodstvo z začetkom določitve datuma tekmovanja zaradi epidemije koronavirusa še čaka. Lani je bilo v ligi 24 ekip, pred novo sezono pa jo je zaradi finančnih težav zapustil Admiral Vladivostok.

Preberite še: