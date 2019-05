Kdo bo prvak? Finalna serija se začenja v Bostonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmaga v finalu bi za St. Louis pomenila sanjski konec sezone, saj je bil še 3. januarja zadnji v ligi. Sledil je veliki preobrat v igri, moštvo je začelo zmagovati in si kot petouvrščeno na zahodu zagotovilo mesto v končnici.

Redni del je končalo z nizom 28 zmag, osmih zmag po podaljšku in petih porazov, nalet pa nadaljevalo vse do finala zahodne konference, v katerem je s 4:2 v zmagah izločilo San Jose Sharks. Zdaj ima v svojem drugem finalu v zgodovini priložnost osvojiti prvo "kanto" in se maščevati Bostonu.

Glavno mesto zvezne države Massachusetts po desetih dneh priprav tako že nestrpno pričakuje boj za pokal. "Čustva in vznemirjenje je mogoče čutiti v zraku in brez dvoma bo vzdušje v dvorani izjemno," je dejal branilec Bostona Charlie McAvoy.

Boston, ki bi z zmago postal prvo mesto po 83 letih z aktualnimi prvaki v severnoameriških ligah v hokeju, bejzbolu (Boston Red Socks) in ameriškem nogometu (New England Patriots), velja za favorita na stavnicah v boju dveh izjemno fizičnih moštev.

Liga NHL, konferenčni finale, 27. maj:

Finale, izid v zmagah Boston Bruins (2) - St. Louis Blues (5) 0:0 Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

