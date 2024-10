Ena od vidnejših okrepitev HK Olimpija Ljubljana Kale Kerbashian bo po poškodbi, ki jo je utrpel na petkovi tekmi, odsoten predvidoma od šest do osem tednov, so zapisali pri ljubljanskem klubu.

Ljubljanski klub je novo sezono začel rezultatsko zelo uspešno, nanizal je štiri zmage, od mogočih 12 točk jih je vknjižil 11 in je eden od treh še neporaženih v ICEHL. A petkova zmaga proti Asiagu je imela za zmaje grenak priokus, saj si je po strelu poškodoval nogo kanadski napadalec Kale Kerbashian.

34-letnik je nedeljsko tekmo v Tivoliju spremljal v civilu. Po novi zmagi trener Antti Karhula še ni imel podrobnejših informacij o tem, kako dolgo bo Kanadčan odsoten, saj da še čakajo na izvide. Predvidel je, da ga vsaj dva, tri tedne ne bo, a danes je klub sporočil, da bo okrevanje potekalo dlje časa.

"Kale Kerbashian je na tekmi proti Asiagu staknil poškodbo in bo žal zaradi tega odsoten predvidoma od šest do osem tednov," so zapisali na družbenem omrežju.

Konec tedna dvojček v Avstriji

Olimpijo ta konec tedna čaka dvojno avstrijsko gostovanje in t. i. back-to-back tekmi (dve v dveh dneh). V petek bodo gostovali pri Innsbrucku, v soboto pa pri Pioneers Vorarlberg.