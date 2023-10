Ljubljanskemu klubu se je pridružil slovenski napadalec Jure Povše, ki je zadnjih nekaj sezon nabiral hokejsko znanje in izkušnje na Švedskem in Finskem.

V lanski sezoni je bil član finskega Vaasan Sport, s katerim je 13 tekem odigral tudi v najmočnejši finski članski Liigi (gol in asistenca), igral pa tudi za selekcijo do 20 let (v U20 SM-sarja je na 20 tekmah vknjižil šest golov in 15 asistenc) ter za podružnico v drugi finski ligi Mestis.

"Jure Povše se uvršča med mlade slovenske igralce, ki jih Olimpija želi in mora spremljati in jim dati priložnost. V preteklosti je opozoril nase z dobrimi sezonami v elitnih mladinskih ligah na Švedskem in Finskem ter že zaigral v najmočnejši finski Liigi. V letošnji sezoni bo poskušal dokazati, da je eden izmed igralcev, s katerimi bomo gradili prihodnost Olimpije," je prihod novega igralca v klubski izjavi komentiral direktor kluba Anže Ulčar.

Olimpija, ki je trenutno na šestem mestu IceHL, ima danes tekmovanja prost dan, nova tekma jo čaka v četrtek, ko bo ob 19.15 gostila branilca naslova Salzburg.