Vesel, da jim je uspelo prvič v zgodovini, a zdaj prihaja pomembnejši del

Hokejisti Jesenic, ki so redni del zanesljivo končali na prvem mestu, začenjajo drugi del tekmovanja in lov za četrtfinalom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so redni del Alpske lige zanesljivo končali na prvem mestu, a končnice si še niso zagotovili. Skupaj s peterico danes v t. i. skupini master začenjajo drugi del tekmovanja, po katerem se bodo prva štiri moštva uvrstila v četrtfinale, dve pa si ga bosta poskušali priigrati v dodatnih bojih. "Odličen redni del, a pred nami je še zelo pomemben del sezone in želim, da uspehe nizamo tudi v tem delu tekmovanja," pred gostovanjem pri Fassi pravi kapetan Gašper Glavič.

Jeseniško moštvo je bilo v rednem delu sezone Alpske lige razred zase. Varovanci Nika Zupančiča so na 29 tekmah le trikrat izgubili, osvojili 74 točk ali dobre 2,5 točke na tekmo. Železarji so redni del prvič končali na prvem mestu. V preteklih letih so na tem končali HK SŽ Olimpija, Pustertal - oba sta se po lanski sezoni preselila raven višje, v IceHL -, Asiago in Ritten.

Letošnji najbližji zasledovalci Jesenic iz Asiaga so ob tekmi več zbrali 13 točk manj od železarjev. A kljub prevladi si gorenjska ekipa končnice še ni priigrala. Sistem namreč določa, da po koncu rednega dela moštva tekmovanje nadaljuje v treh skupinah. T. i. master skupini in dveh kvalifikacijskih.

Šesterica v skupini master

Ob varovancih Nika Zupančiča master skupino sestavljajo še Asiago, Ritten, Lustenau, Cortina in Fassa. Foto: Grega Valančič/Sportida Master skupino sestavlja najboljših šest kolektivov rednega dela, ki v drugem delu odigrajo deset tekem - vsak z vsakim doma in v gosteh. Po koncu drugega dela si najboljši štirje priborijo četrtfinalno vstopnico, preostala dva pa morata v dodatne boje. Ekipe v drugi del odnesejo bonus točke, po sistemu 4-3-2-1-0-0. Jeseničani bodo boj za četrtfinale začeli s štirimi bonus točkami. V master skupini so ob njih še Asiago, Ritten, Lustenau, Cortina in Fassa.

Dve kvalifikacijski skupini

Moštva, ki so se v rednem delu zvrstila na mestih med 7. in 17., tekmovanje nadaljujejo v dveh kvalifikacijskih skupinah A in B, v katerih vsako z vsakim odigra dve tekmi. Najboljša tri iz vsake kvalifikacijske skupine ter peti in šesti iz master skupine se nato pomerijo za preostala štiri prosta mesta v končnici.

"Lahko samo rečem, da sem zelo vesel, ker nam je prvič v zgodovini kluba uspelo redni del končati na prvem mestu. Vendar s tem vsekakor še ni konec sezone, pred nami je še zelo pomemben del," pravi Gašper Glavič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Želim, da uspehe nizamo tudi v tem delu"

"Redni del bi ocenil kot odličen. Po tistem nekoliko hladnem tušu v prvem krogu po domačem porazu, proti novincu lige, se je ekipa sestavila in zaporedoma nizala zmage, tako da smo redni del končali z le tremi porazi - dvema po rednem delu in enem po kazenskih strelih. Veseli me, da smo premagali tudi vse tako imenovane neposredne tekmece za boj med prvih šest, izjema je bila le gostujoča tekma v Lustenauu. Lahko samo rečem, da sem zelo vesel, ker nam je prvič v zgodovini kluba uspelo redni del končati na prvem mestu. Vendar s tem vsekakor še ni konec sezone, pred nami je še zelo pomemben del. Želim, da uspehe nizamo tudi v tem delu tekmovanja," je v klubski mikrofon dejal kapetan Jeseničanov Gašper Glavič.

Ta bo s soigralci drugi del tekmovanja odprl zvečer na gostovanju pri Fassi, prvo domačo tekmo bodo odigrali v soboto, ko v dvorano Podmežakla prihaja Asiago.