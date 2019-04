Jan Drozg na dokazovanju v ZDA

Slovenski hokejski napadalec Jan Drozg, ki so ga leta 2017 na naboru lige NHL izbrali prvaki Pittsburgh Penguins, s katerimi je pred tedni sklenil t. i. vstopno pogodbo (Entry-level Contract), se bo do konca iztekajoče se sezone spet dokazoval pri Wilkes-Barre/Scranton Penguins, ki sicer igra v ligi AHL.

Štajerski hokejski up Jan Drozg je zadnji dve sezoni preigral v kanadski mladinski ligi QMJHL, kjer je bil vodilni mož Shawinigan Cataractes. Z 21 zadetki in 41 asistencami na 60 tekmah je postavil osebni rekord v obeh kategorijah in bil najbolj razpoložen hokejist kolektiva, ki je kot zadnji ujel izločilne boje.

V teh ga je v prvem krogu izločil favorizirani Rouyn-Noranda Huskies, Drozg pa se je na šestih tekmah podpisal pod štiri zadetke in dve podaji – na predzadnji tekmi serije je ob porazu s 3:7 dosegel hat-trick.

Spet pri podružnici Pittsburgha, kjer je lani dočakal eno tekmo AHL

Za 20-letnika klubske sezone še ni konec. Pri Wilkes-Barre/Scranton Penguins, sicer podružnici Pittsburgh Penguins, kjer so ga čez leto spremljali v mladinski ligi, so Mariborčana povabili na preizkušnjo do konca sezone.

The Penguins have signed forwards Jan Drozg and Brandon Hawkins to ATOs: https://t.co/X0m1AtwzVo pic.twitter.com/9OgExJtjrP — WBS Penguins (@WBSPenguins) April 4, 2019

Drozg se je že po koncu lanske sezone v QMJHL pridružil omenjenemu ameriškemu klubu in dočakal tudi debi v ligi AHL. Priložnost za igranje v ligi AHL je dobil na zadnji tekmi rednega dela sezone, ko je vknjižil podajo. Dvajsetletni Štajerec je v lanski sezoni v ligi AHL dočakal priložnost na eni tekmi in na tej vknjižil podajo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Wilkes-Barre/Scranton Penguins šest tekem pred koncem rednega dela sezone trenutno zasedajo deveto mesto vzhodne konference in imajo vse možnosti za končnico v svojih rokah.

