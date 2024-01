"Fantje so razigrani, letijo po ledu, upam, da bo tudi na tekmi tako"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so trenutno ena od rezultatsko najbolj vročih ekip v IceHL. Niz štirih zmag bodo na število pet poskušali podaljšati zvečer na gostovanju pri neposrednem tekmecu za mesta v dodatnih bojih za končnico Pustertalu. Ljubljančani, ki so trenutno na devetem mestu, južnotirolsko moštvo pa je s petimi točkami prednosti osmo. Gostitelji, od katerih se je v začetku leta zaradi družinskih razlogov poslovil finski trener Tomek Valtonen, so na zadnji tekmi zanesljivo premagali lanskega finalista Bolzano.