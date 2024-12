Ritem lige ICE se nadaljuje s tremi tekmami na teden. Olimpija bo drugo v tem tednu odigrala zvečer, ko jo čaka novo gostovanje. Zmaji se bodo oglasili na Koroškem, pri Beljaku, kjer bo prvič v postavi tudi zadnja okrepitev Nick Bonino.

Andrej Tavželj o tem, da bo prvič igral tudi Nick Bonino (vir videa: HK Olimpija Ljubljana):

36-letni Američan bo odigral prvo tekmo po slabem letu dni. Foto: Aleš Fevžer Natančno pred dvema tednoma so pri Olimpiji naznanili prihod ameriškega centralnega napadalca, pred desetimi dnevi je ta prispel v Ljubljano, zdaj pa je vendarle nared, da odigra prvo tekmo po januarju. Takrat je še nosil dres New Jersey Devils, ki se mu je, kot pravi sam, nato brez opozoril predčasno zahvalil za sodelovanje. 36-letnik od takrat ni imel kluba, trenutno pa je član ljubljanske zasedbe.

"Nick se zelo veseli, da bo prvič v postavi. Za njim je dober teden, deset dni vračanja v formo z nami. Ne smemo imeti prevelikih pričakovanj, gre za njegovo prvo tekmo po dolgem času. Zanj bo bolj pomembno prilagajanje na tisti tekmovalni ritem, da bo prebil led," je v klubski mikrofon dejal pomočnik glavnega trenerja Ljubljančanov Andrej Tavželj.

Pance spet trenira, novo ime med poškodovanimi Bičevskis Olimpija ima nemalo skrbi zaradi poškodb. Še najbližje vrnitvi je napadalec Žiga Pance, ki se je poškodoval v začetku novembra. Pance je na ledu in trenira. Češki napadalec Rudolf Červeny je še vedno v procesu rehabilitacije, prav tako kapetan Žiga Pavlin, ki ga po poškodbi rame čaka daljše okrevanje. Se je pa na zadnji tekmi poškodoval še latvijski napadalec Maris Bičevskis, za katerega v klubu pravijo, da bo več informacij o resnosti poškodbe sledilo po pregledih.

Foto: www.alesfevzer.com

Začeti bolje kot na Madžarskem

Olimpija je trenutno na sedmem mestu lestvice, njen gostitelj pa je s tekmo in tremi točkami manj tik za njo. Moštvi sta se v tej sezoni srečali enkrat, in to na prvem obračunu lige ICE v sezoni, ko je zeleno-beli tabor zmagal s 3:2.

Andrej Tavželj o tekmi z Beljakom (vir videa: HK Olimpija Ljubljana):

"Eden od derbijev, ki se ga veselimo, sploh, ker se je od zadnje tekme z njimi veliko stvari vmes spremenilo, tako pri nas kot pri njih. Oni gredo v tekmo z dvema zmagama (Pioneers Vorarlberg, Asiago), mi s porazom iz Szekesfehervarja. Tekmo želimo predvsem odpreti veliko bolje, kot smo jo na Madžarskem, da takoj vzpostavimo pravo energijo, dobro začnemo, da ne bomo lovili tekmeca skozi celotno tekmo," še dodaja Tavželj.

Olimpijo po večerni tekmi v Beljaku novo srečanje čaka v nedeljo, ko bo še četrtič zapored gostovala, in to pri vodilnem Bolzanu. Prvi domači decembrski tekmi bo odigrala v petek, 13. decembra (Pioneers Vorarlberg), in dan pozneje proti Innsbrucku.

Linz Kena Ograjenška in Luke Mavra gosti vodilni Bolzano. Foto: BWL / Eisenbauer

Obračuna moštev z vrha

Vodilni Bolzano bo zmagoviti niz poskušal nadaljevati pri Linzu (Ken Ograjenšek, Luka Maver), drugi Fehervar AV19 (Anže Kuralt) pa pri tretjem Gradcu (Rok Tičar). Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc - okrevanje) gostuje na Predarlskem, Asiago gosti Dunaj, Innsbruck pa Pustertal.

