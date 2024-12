Olimpija bo za konec leta doma lovila četrto zaporedno zmago

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana bodo zadnjo tekmo leta 2024 odigrali v domačem Tivoliju, kjer bodo ob 19.15 pričakali Dunaj. Ljubljančani bodo lovili četrto zaporedno zmago, Dunajčani pa na gostovanje prihajajo s popotnico zmag proti vodilnima ekipama tekmovanja Bolzanu in Fehervarju AV19.

Ljubljanski tabor je po črni seriji in slovesu od trenerja Anttija Karhule obrnil rezultatsko krivuljo in pod vodstvom začasnega glavnega trenerja Andreja Tavžlja nanizal tri zmage. Četrto zaporedno bo na zadnji tekmi leta poskušal vknjižiti pred domačimi gledalci proti sosedu na lestvici Dunaju. Moštvi zasedata osmo in deveto mesto, zmaji imajo tri točke več, a tudi dve odigrani tekmi več.

Olimpija, v postavo katere se je po slabih dveh mesecih v soboto uspešno vrnil Rudolf Červeny, zaigral pa je tudi Alexandre Lavoie, ki ga je trenerski štab pred tem posedel, bo po večernem obračunu prvo tekmo leta 2025 igrala v sredo v Gradcu.

