Hokejisti vodilnega moštva lige ICEHL HK SŽ Olimpija bi morali v soboto gostiti Bratislavo, a je ta po tragičnih dogodkih predčasno končala sezono, ki se nadaljuje s 13 ekipami. 20. krog so z zmagama odprli člani Pustertala in Dunaja. Potem ko je Innsbruck zaradi več pozitivnih testov na koronavirus odpovedal petkovo tekmo s Fehervarjem, je prestavljena tudi današnja z Beljakom.

Na Dunaju, ki je v petek klonil prvič po šestih zmagah, je v soboto gostoval Dornbirn, ki mu za razliko od gostiteljev v zadnjem času ne gre. Prestolničarji so z zmago s 4:0 niz porazov gostov podaljšali na devet.

Pustertal se je na odmor za reprezentanco odpravil z desetimi zaporednimi porazi, vmes zamenjal glavnega trenerja (zdaj ga vodi nekdanji legendarni finski hokejist Raimo Helminen), po vrnitvi pa je nanizal tri zmage. Najprej so na kolena spravili Gradec, v petek s 6:2 Bolzano, v petek pa so po kazenskih strelih premagali še trenutno drugouvrščeni Fehervar, za katerega igra Anže Kuralt.

Salzburg pričakuje Gradec, Celovčani Čehe

Danes bodo na sporedu tri tekme. Salzburg bo četrto zaporedno zmago iskal doma proti Gradcu, Celovec, katerega dres sta na zadnjih dveh tekmah oblekla tako Rok Tičar kot Andrej Tavželj, bo gostil Znojmo, v Bolzanu bo gostoval Linz Blaža Gregorca, ki mu gre v zadnjem času bolje – premagal je drugi Fehervar, v igri za zmago je bil tudi proti Celovcu.

Prestavljena še ena tekma Innsbrucka

V Innsbrucku, kjer je bila petkova tekma odpovedana zaradi neugodnih zdravstvenih razmer, bi moral danes gostovati Beljak, a je tudi to srečanje zaradi več pozitivnih testov na koronavirus prestavljeno. Korošci so tako ostali še brez druge tekme po premoru, v petek bi se morali pomeriti z Bratislavo.

Summanen še ni odpisan? Linz naj kljub visokim zahtevam še ne bi odpisal Raima Summanena. Foto: Morgan Kristan/Sportida Pri Linzu še naprej iščejo novega glavnega trenerja. Potem ko se je pred tednoma kot eden od favoritov na vrhu trenerskih želja znašel Finec Raimo Summanen, ki je v drugem delu lanske sezone vodil Olimpijo, so pri avstrijskem klubu pozneje dejali, da skupnega jezika niso našli. A po zadnjih informacijah Kronen Zeitunga naj bi bil Summanen kljub visokim zahtevam še vedno v igri za prevzem trenerske taktirke. Po pisanju avstrijskih medijev je medtem Mark Szücsk, ki se je začasno iz pomočnika prelevil v glavnega trenerja, zavrnil prevzem vloge trenerskega šefa.

Ljubljančani bodo pred petkovim gostovanjem gostili derbi

Olimpija bo naslednjo tekmo ICEHL odigrala v petek, ko bo gostovala pri Linzu, še prej pa jo v okviru državnega prvenstva čaka derbi s HDD Sij Acroni Jesenice. Tega bo v torek ob 19.45 gostil Tivoli.

Olimpija bi morala danes gostiti Bratislavo, ki je izstopila iz tekmovanja. Zmaji bodo v petek gostovali pri Linzu, v torek pa gostili Jesenice. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ko dobiš gol v prvi minuti, ni nikoli lahko. Nato so imeli še power-play in takoj po sodniškem metu in naši napaki zadeli, potem hitro še tretji gol po naši novi individualni napaki. Ko zaostajaš za tri gole, je težko. Sicer se lahko še marsikaj zgodi, a smo bili preslabi, na splošno prva tretjina ni bila dobra. Nismo bili dovolj dobri, da bi si zaslužili kaj več. Lahko pa fante kljub vsemu pohvalim, saj se niso predali, borili so se do konca. Če se ne bi, bi bil poraz lahko še višji," je po petkovem porazu s Salzburgom dejal trener Ljubljančanov Mitja Šivic.

Branilec Aleksandar Magovac pa je v izjavi za Šport TV dejal: "Razočaran sem. Videti je bilo, kot da sploh nismo pripravljeni na njihovo igro. Na začetku so nas presenetili, prvi zadetek, potem se nam je vse skupaj porušilo, nismo uspeli zadeti, njim pa je padlo vse zelo lahko v gol. Na tak dan težko zmagaš. To tekmo moramo čim prej pozabiti."

Liga ICEHL, 20. krog Sobota, 20. november

Pustertal : Fehervar AV19 4:3** (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0) - po kazenskih strelih

(Anže Kuralt je ob porazu sprožil tri strele na gol nasprotnika in odsedel malo kazen.)



Vienna Capitals : Dornbirn 4:0 (0:0, 2:0,2:0) Nedelja, 21. november

Red Bull Salzburg (Aljaž Predan) - Graz 99ers (Ken Ograjenšek)

EC KAC (Rok Tičar, Andrej Tavželj) - Orli Znojmo

Bolzano - Steinbach Black Wings Linz (Blaž Gregorc)

Innsbruck - VSV Beljak