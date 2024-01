Po šoku na zadnji tekmi v Tivoli prihajajo po zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo ob 19.15 gostili moštvo z močnim slovenskim pridihom. V Tivoli prihaja Beljak, ki ga kot glavni trener vodi Marcel Rodman, kot pomočnik pa njegov brat David, v napadu igrata Robert Sabolič in Blaž Tomaževič. Korošci so trenutno sedmi, Olimpija z devetimi točkami manj pa deveta.

Ljubljanska zasedba bo po slabih desetih dneh znova gostila tekmo IceHL. Na domačem ledu bo palice prekrižala z Beljakom. V obračun s koroškim moštvom vstopa po porazu s 3:6 proti Pustertalu, ki je sredi tedna zmajem preprečil peto zaporedno zmago. Olimpija je še vedno trdno na mestih, na katerih si želi biti po rednem delu sezone – med prvo deseterico. Trenutno je s 47 točkami deveta, 11. Dunaj je deset točk zanjo.

Korošci, ki so dobro začeli sezono, bili oktobra vodilni, nato pa slabše nadaljevali, kar je povzročilo trenersko menjavo – Roba Dauma je zamenjal pomočnik Marcel Rodman –, z zadnjimi predstavami niso zadovoljni. Zdrsnili so iz želene šesterice, ki si po rednem delu neposredno zagotovi četrtfinalno vstopnico. V Ljubljano prihajajo po porazu proti Dunaju (3:4) in upajo, da bodo znova stopili na zmagovalno pot.

Marcel Rodman upa, da se vrnejo na zmagovito pot. Foto: www.alesfevzer.com "Poraz je bil seveda šok, še posebej ker smo v zadnji tretjini igrali zelo dobro in skoraj obrnili tekmo. Kljub temu še naprej trdo delamo in se skušamo kot ekipa vrniti na pot uspeha. Prepričan sem, da bomo nagrajeni," je za klubsko spletno stran dejal glavni trener. V trenerskem štabu deluje tudi njegov brat David, dres Beljaka pa nosita reprezentanta Sabolič in Tomaževič. Rodman zaradi poškodbe ne bo mogel računati na Marca Richterja, sicer pa večjih težav s poškodbami ali boleznijo nimajo.

Jih pa je imela v zadnjem času Olimpija. Zaradi bolezni glavnega trenerja Anttija Karhule je zadnji dve tekmi vodil pomočnik Jarmo Sainio, na zadnjem gostovanju so zaradi poškodb manjkali kapetan Žiga Pavlin, Rok Kapel, Miha Zajc, Aljoša Crnović, Luka Kolin, zaradi bolezni pa Charlie Dodero. Nekateri bi se danes lahko vrnili.

Moštvi sta se v tej sezoni srečali dvakrat, obakrat je zmagal gostujoči kolektiv (Beljak s 5:2, Olimpija s 6:4).

Po večerni tekmi bo Olimpija znova na delu v nedeljo, ko bo v Tivoliju gostila lanskega finalista Bolzano.

Foto: Gepa/RedBull

Kako se bodo "Madžari" zoperstavili prvakom?

Vodilni Celovec (Jan Muršak zaradi bolezni na zadnji tekmi ni igral in je vprašljiv tudi danes, Luka Gomboc) bo prvo mesto poskušal zadržati na domačem ledu proti Pioneers Vorarlberg (Luka Maver). Na Madžarskem bo derbi večera: tretji Fehervar (Anže Kuralt), ki je s petimi zaporednimi porazi zapravil vodstvo, gosti branilca naslova Salzburg, ki je mesto pred njim.

Zadnji Gradec (Ken Ograjenšek, Blaž Gregorc) pričakuje Innsbruck, Dunaj (Rok Tičar) bo pomembne točke v boju za deseterico poskušal ujeti proti Pustertalu, Linz pa gosti Asiago.

