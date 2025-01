V živo: Olimpija proti prvakom, v Tivoliju poseben gost

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana ob 19.15 igrajo še drugo domačo tekmo tedna. Potem ko so v sredo tesno premagali Pustertal, gostijo branilca naslova Salzburg. Ljubljančani, ki jih bo do konca sezone kot glavni trener vodil Andrej Tavželj, so na zadnjih osmih tekmah sedemkrat zmagali in se utrdili na osmem mestu. Od želenega šestega, ki po rednem delu sezone neposredno vodi v končnico, jih loči devet točk. Rdeči biki so z desetimi točkami več od zmajev trenutno peti, a imajo na računu pet tekem manj od večine nasprotnikov. V Tivoliju je na ogled tudi pokal za zmagovalca tekmovanja Karl Nedwed.