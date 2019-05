Hokejistke v NHL stavkajo za boljši položaj

ZDA in Kanada sta najmočnejši reprezentanci ženskega hokeja. Najbolj to potrjuje dejstvo, da je ena od teh dveh držav osvojila naslov svetovnih prvakov že vse od leta 1990. A dekleta se počutijo zapostavljene, zato so napovedale stavko in če bo treba, so pripravljene stavkati celo naslednjo sezono, poročajo mediji čez lužo.

Stavko je napovedalo več kot 200 igralk v ligi, tudi znana imena kot so Marie-Philip Poulin in Shannon Szabados iz Kanade ter Američanka Knight. Kot pravijo, s svojim športom ne morejo zaslužiti dovolj za življenje. "To, da nimamo urejenega zdravstvenega zavarovanja in da nekatere igralke igrajo za 2000 dolarjev na leto pomeni, da igralke ne morejo dovolj trenirati in pokazati vsega svojega znanja," so v pismu javnosti in vodstvu lige med drugim zapisale hokejistke.

Igralke poudarjajo, da nameravajo nadaljevati z igranjem šele, "ko bodo imele zagotovljene pogoje, ki jih profesionalna liga zahteva in zasluži".

Do najave stavke mesec po koncu CWHL

Kakšen bo razplet, je težko napovedati. Do najave stavke je prišlo dober mesec po koncu lige CWHL (Canadian Women's Hockey League). Slednjo so organizatorji zaradi finančnih težav ukinili. Igralkam tako ostaja le še ženska različica lige NHL. Prav zato je želja igralk tudi širitev NHWL oziroma ustanovitev lige, ki bo združevala vse igralke na kontinentu.

Iz NHWL so medtem sporočili, da se z igralkami pogajajo za višje plače. Cilj je, da bi za plače namenili kar polovico prihodkov z naslova sponzorstev in prodaje medijskih pravic. A vodstvo NHWL, liga je bila ustanovljena leta 2015, opozarja na težak finančni položaj, saj so bili že prisiljeni nižati dohodke igralk. Zanimanje za tekmovanje ostaja majhno. Letos si je tekme najmočnejše ženske lige v živo v povprečju ogledalo le po 954 gledalcev.

Zadevo spremlja tudi NHL, ki žensko tekmovanje podpira tudi finančno, a vsaj zaenkrat povečanje izdatkov in prevzem lige nista predvidena. Prav ukinitev CWHL je za NHL namreč potrditev, da zadeve ni preprosto urediti.

