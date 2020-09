Začenja se državno prvenstvo

Po Pokalu Slovenije, na katerem so se lovorike veselili hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice , je čas za začetek novega tekmovanja, državnega prvenstva. To se s tremi tekmami začenja v torek.

V letošnji sezoni bo v državnem prvenstvu sodelovalo osem ekip, HK SŽ Olimpija, HDD Sij Acroni Jesenice, HK Triglav Kranj, HK TRUE Celje, HK MK Bled, HK Slavija Junior, HDK Maribor in HD Hidria Jesenice. Sistem predvideva, da v rednem delu vsaka ekipa odigra 14 tekem, z vsakim se sreča doma in v gosteh.

Po rednem delu januarja sledi končnica, v kateri nastopajo vsi, štartne številke bodo postavljene na osnovi uvrstitve po rednem delu tekmovanja. Tako se bo v četrtfinalu najboljši iz rednega dela pomeril z osmim, drugi s sedmim, tretji s šestim, četrti s petim.

V četrtfinalu in polfinalu bodo igrali na dve zmagi, za finale pa obstajata dve različici: če noben od slovenskih klubov ne igra finala Alpske lige, se igra na štiri zmage; če eden ali oba slovenska kluba igrata finale Alpske lige, se število finalnih tekem DP prilagodi glede na časovno razpoložljivost.

Bled bo za začetek gostil Olimpijo, Triglav pa Celjane. Foto: Eva Brili Grebenar

Za začetek tri tekme

Uvodni krog državnega prvenstva bo v torek (igralna dneva sta torek in sobota, po potrebi pa še kateri drug dan med tednom). Že takoj je bila tekma odpovedana. Pokalni zmagovalci z Jesenic, ki te dni preživljajo na teambuildingu na Kopah, bi se morali doma pomeriti s HDK Maribor, a so gostje, ki jim službene obveznosti pogosto otežujejo sestavo moštva za tekme, odpovedali obisk. Imajo pa Mariborčani, ki so se odločili za prenovo logotipa, pred novo sezono visoke cilje v DP – želijo se uvrstiti v polfinale.

Na sporedu tako ostajajo tri tekme. Zadnji državni prvak, iz sezone 2018/19 (lani ga zaradi pandemije novega koronavirusa nismo dobili), Olimpija, pri katerem iščejo novega trenerja, bo gostoval na Bledu, Triglavani bodo gostili Celje, Založani pa mlade železarje, HD Hidria Jesenice.

Če bo zdržal urnik, se bosta večna tekmeca v sklopu državnega prvenstva prvič pomerila 10. novembra v Podmežakli, 26. novembra pa v Tivoliju. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Prvi derbi med večnima tekmecema je predviden v torek, 10. novembra, na Jesenicah, drugi pa 26. novembra v Tivoliju. Se bodo pa Ljubljančani in Gorenjci že 3. oktobra srečali v prvem krogu Alpske lige v Ljubljani.

Slavija, Triglav, Bled, Celje in HD Hidria Jesenice bodo ob državnem prvenstvu igrali v ligi IHL, v kateri so še trije hrvaški (KHL Medveščak Mladi, KHL Mladost, KHL Zagreb) in dva srbska kluba (SKHL Crvena Zvezda in HK Vojvodina). V prvem delu bodo slovenska moštva zaradi trenutno situacije, vezane na novi koronavirus, igrala zgolj med seboj, po dvokrožnem sistemu. Liga se začne 26. septembra.

Državno prvenstvo 2020/21 Torek, 22. september

HK Triglav Kranj – HK True Celje

HK Slavija Junior – HD Hidria Jesenice

HKMK Bled – HK SŽ Olimpija

HDD Sij Acroni Jesenice – HDK Maribor (odpovedana)

