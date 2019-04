Ljubljančani odločni, pred očmi le en cilj

Ni pa prav veliko manjkalo, da bi bil finale alpske lige povsem slovenski. Ljubljančani so svojega tekmeca dobili šele po petih tekmah v drugem polfinalu, kjer je na prav vsakem dvoboju odločal le en gol; kot zanimivost velja omeniti, da so se štiri tekme od petih končale z izidom 3:2, tri pa po podaljšku. Izid 3:2 je bil na koncu tudi izid v polfinalnih zmagah, a na žalost Jeseničanov so imeli trojko Južnotirolci.

Jeseničani so pred tem imeli daljšo pot v končnici kot Ljubljančani, saj so za vstop vanjo igrali še kvalifikacije, te so brez težav dobili proti Vipitenu, v četrtfinalu pa so nato pometli z lanskimi prvaki iz Asiaga in jih odpravili s 4:0 v zmagah.

A v ljubljanskem taboru so se morali hitro pripraviti na finalnega tekmeca; zanj so zvedeli šele v torek zvečer, prva tekma bo v četrtek. Ekipa je danes opravila trening v Tivoliju, popoldne pa že potovali na Južno Tirolsko.

Kapetan Aleš Mušič želi dokazati, da je Olimpija boljša od Pustertala. Miha Zajc (levo) se po poškodbi vrača v kader). Foto: Žiga Zupan/Sportida

Pokazati, da so boljša ekipa

V finalu se srečujeta najboljši ekipi rednega dela (Pusteratal je zbral 104 točke, Olimpija pa 94), v rednem delu so bili obakrat boljši Južnotirolci, doma s 4:1, v Tivoliju pa februarja po kazenskih strelih s 3:2, takrat so prekinili serijo 11 zmag Olimpije.

"Imeli so težko serijo, mi smo hitro končali polfinale, imeli smo več časa za počitek in pripravo. A vso prednost v narekovajih bo treba dokazati na ledu. Cilj je samo en, da smo prvi, videli pa bomo, kako bo. V rednem delu smo prvo tekmo z njimi igrali šele kot drugo v sezoni in ni bila pokazatelj, doma pa smo izgubili po vodstvu z 2:0 in tudi zato smo kar veseli, da smo jih dobili, ker so najboljše moštvo sezone. Mi bi radi pokazali, da smo boljša ekipa in upam, da bomo to tudi dokazali," pred finalom razmišlja kapetan Aleš Mušič.

Trenerjevo mnenje: Drsalno in fizično boljši, vrača se Zajc

Ljubljančani so imeli v končnici nekoliko krajšo pot, kot druga ekipa rednega dela so v četrtfinalu s 4:2 premagali Ritten, v polfinalu pa bolj gladko s 3:0 v zmagah Lustenau. Za finale v ljubljanskem klubu pričakujejo tudi večji odziv navijačev, zato bosta v dvorani Tivoli odprti obe tribuni, direktor kluba Tomaž Vnuk pa je izrazil prepričanje, da bi prav finale alpske lige pokazal, da slovenski hokej ni samo derbi, ampak da lahko, kot nazadnje na Jesenicah, dvorano napolni tudi drug tekmec iz alpske lige.

"Igrajo discipliniran, hiter hokej, enak v celotni sezoni. Mi smo na to pripravljeni, prednosti Olimpije pa so, da smo drsalno in fizično boljši, imamo pa tudi širši kader, ki lahko zadane," meni trener zmajev Jure Vnuk. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Mi gremo v svojem ritmu. Vsaka ekipa si želi čim prej zmagati v polfinalu, nam je to uspelo in smo to s pridom izkoristili. Ne pričakujem nobene prednosti, favorita morda niti ni, čeprav so bili oni boljši po rednem delu," pravi trener Jure Vnuk, ki nima težav z zdravstvenim stanjem igralcev, vrača se tudi Miha Zajc. "Igrajo discipliniran, hiter hokej, enak v celotni sezoni. Mi smo na to pripravljeni, prednosti Olimpije pa so, da smo drsalno in fizično boljši, imamo pa tudi širši kader, ki lahko zadane."

Najprej dve tekmi v gosteh, nato dve doma

Finale se bo začel v četrtek. Ljubljančani bodo na prvi tekmi gostovali, že v petek pa bo v Brunicu tudi druga tekma, obe ob 20. uri. Sledili bosta dve tekmi v Ljubljani (v nedeljo, 14. aprila ob 17.30 in ponedeljek, 15. aprila ob 19.15), če zmagovalca še ne bo, pa bodo tekme potem izmenično na dva dni na Južnem Tirolskem in v Tivoliju. Najpoznejši datum, po katerem bo znan letošnji prvak, bo tako 21. april.

Po finalu Alpske lige sledi še finale državnega prvenstva med Olimpijo in Jesenicami. Kaj lahko se zgodi, da bo odločen po zgolj dveh tekmah. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Finale DP le na dve tekmi?

Po alpski ligi pa bo treba izpeljati še sklepno dejanje domačega tekmovanja; o tem, koliko bo tekem, bo posredno odločala Olimpija in njen nastop v finalu AHL, v skrajnem primeru, če bo v alpski ligi vseh sedem tekem, bo domači finale nato celo samo v dveh tekmah; časa namreč ne bo prav veliko, ker se konec aprila že začenja svetovno prvenstvo.

Finale Alpske lige (Igrajo na štiri zmage):



Četrtek, 11. april:

20.00 Val Pusteria - HK SŽ Olimpija



Petek, 12. april:

20.00 Val Pusteria - HK SŽ Olimpija Nedelja, 14. april:

17.30 HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Ponedeljek, 15. april

HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Sreda, 17. april*

Val Pusteria - HK SŽ Olimpija



Petek, 19. april*

HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Nedelja, 21. april*

Val Pusteria - HK SŽ Olimpija *če bo potrebno

