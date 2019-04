Začenja se "nogometni" boj za domačo hokejsko krono

V Podmežakli se bo ob 19. uri začela ekspresna finalna serija državnega hokejskega prvenstva med večnima tekmecema z Jesenic in iz Ljubljane. Moštvi bosta obračunali po sistemu boljši z dveh tekem. Prvak bo znan v četrtek v Tivoliju. V zadnjih dveh sezonah so konkurenco pokorili železarji.

Sedem finalnih tekem Alpske lige, v kateri je HK SŽ Olimpija po preobratu strla Pustertal in osvojila naslov alpskega prvaka, je botrovalo ekspresnemu finalu domačega prvenstva, v katerem naslov branijo Jeseničani. Ti so bili prvaki v zadnjih dveh sezonah. Sicer pa so v obdobju samostojne Slovenije zbrali 12 naslovov, ljubljanski hokejisti pa 15., zadnjega leta 2016.

Moštvi se zaradi dolge sezone Ljubljančanov v Alpski ligi in dejstva, da bo nekaj hokejistov domačih klubov v petek odletelo na svetovno prvenstvo drugega razreda v Kazahstan, ne bosta pomerili na določeno število zmag, pač pa bo prvak znan "po nogometno", in sicer po sistemu boljši z dveh tekem. Prvi spopad bo ob 19. uri na Jesenicah, prvak bo znan v četrtek, ko bo povratna tekma z začetkom ob 20. uri v Tivoliju.

Kdo bo slovenski hokejski prvak? HDD Sij Acroni Jesenice 45,92% +

HK SŽ Olimpija 54,08% +

Olimpija v tej sezoni še neporažena

Prvo tekmo gosti Podmežakla. Foto: Peter Podobnik/Sportida

V tej sezoni sta se slovenska tekmeca pomerila na šestih tekmah - pripravljalni, finalu pokala in štirih alpskih srečanjih, od katerih sta dve šteli tudi za DP -, na vseh je zmagala Olimpija.

Kdo se bo veselil tokrat, bo jasno v četrtek. Torkova tekma se lahko konča neodločeno, brez podaljška. Na drugi tekmi pa se ob enakem številu točk in golov po 60 minutah igrajo "dolgi" podaljški. V podaljšku igrajo s po štirimi igralci v polju in vratarjem do zlatega gola oziroma 20 minut. V primeru, da po 20 minutah nobena ekipa ne zadene, se igra nov dolgi podaljšek do zlatega gola oziroma 20 minut in tako naprej.

Štiri ali pet hokejistov se bo po koncu državnega prvenstva tik pred odhodom priključilo reprezentanci, ki bo v petek odpotovala na svetovno prvenstvo drugega razreda v Kazahstan. Med kandidati so Miha Zajc, Gregor Koblar, Luka Vidmar, Aleš Kranjc (vsi Olimpija), Tadej Čimžar, Luka Kalan in David Rodman (vsi Jesenice).

Finale državnega prvenstva Torek, 23. april, Podmežakla

19.00 HDD Sij Acroni Jesenice – HK SŽ Olimpija



Četrtek, 25. april, Tivoli

20.00 HK SŽ Olimpija – HDD Sij Acroni Jesenice



*Igrajo po sistemu boljši iz dveh tekem; prva tekma se lahko konča neodločeno, brez podaljška. Na drugi tekmi se ob enakem številu točk in golov po 60 minutah igrajo "dolgi" podaljški. V podaljšku igrajo s po štirimi igralci v polju in vratarjem do zlatega gola oziroma 20 minut. V primeru, da po 20 minutah nobena ekipa ne zadene, se igra nov dolgi podaljšek do zlatega gola oziroma 20 minut in tako naprej.

Preberite še: