Jeseničani do zaključnega ploščka ali Olimpija do izenačenja?

Državno prvenstvo, finale, druga tekma

V finalu državnega prvenstva se tudi letos merita največja slovenska rivala Jesenice in Olimpija. Vloga favorita je izrazito na strani gorenjske ekipe, ki je na ducatu letošnjih tekem zmajem podlegla le enkrat.

Na uvodnem srečanju za državno zvezdico so železarji povedli že s 3:0, na koncu pa Olimpiji dopustili, da se je približala na 3:2, in trepetali za zmago. Trener Gaber Glavič je po tesni zmagi s prstom kazal predvsem na nedisciplino v igri, kakršne si ne smejo več privoščiti: "Določene stvari bomo morali popraviti, to nam bo pomagalo, da bomo dosegli želeno zmago. Kar zadeva disciplino v igri, pa lahko rečem, da nisem zadovoljen. Deset minut kazni in igre pet na tri si ne smemo več privoščiti, še posebej ne v finalu, tudi zaradi tega je Olimpija prišla blizu."

"Treba je dati gol in mislim, da smo bili tokrat boljši v več elementih. Psihično si malo utrujen, če toliko časa ne daš gola. Usmerili smo vse moči na gol in uspelo nam je, da smo se vrnili v tekmo. Rastemo in tudi v tej seriji bomo skušali rasti, ne tako kot v četrtfinalu Alpske lige. Bo pa naloga zahtevna," je razmišljal trener ljubljanskega moštva Jure Vnuk, ki ne more računati na poškodovanega prvega vratarja Roberta Kristana.

Moštvi bosta palice v Tivoliju prekrižali ob 19.15. Če bodo Jeseničani zmagali, bodo že v četrtek na domačem terenu (tekma se bo začela ob 19. uri) lahko izkoristili zaključni plošček za prvaka.