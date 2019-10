Olimpija od zaostanka do nove zmage

Hokejisti HK SŽ Olimpija so priigrali že osmo zmago v državnem prvenstvu, v katerem še niso oddali točke. Na gostovanju pri HK Slavija Junior, kjer kot posojeni igralec Olimpije igra Uroš Batič, so se po dobrih treh minutah, ko je Tilna Spreitzerja premagal Luka Pretnar, znašli v zaostanku, na koncu pa (štirikrat so zadeli v zadnji tretjini) zmagali s 6:1. Dvakrat je zadel Nik Simšič, po enkrat pa Enes Gorše, Žan Jezovšek, Sašo Rajsar in Anej Kujavec.

Dvojna jeseniška zmaga, Triglavani do zmage v zadnji sekundi

Slovenski državni podprvaki, hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice, so v gosteh visoko, s 14:3, odpravili HK True Celje. Zmagali so tudi mladi železarji HD Hidria Jesenice, ki so bili s 5:1 boljši od zadnjega HDK Maribor. Hokejisti HK Triglav Kranj so do zmage na Bledu (4:3) prišli sekundo pred iztekom rednega dela, ko je zadel Žan Zupan.

Podprvaki z Jesenic so v Celju zmagali s 14:3. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Državno prvenstvo Ponedeljek, 7. oktober

HK True Celje : HDD Sij Acroni Jesenice 3:14 (0:4, 1:5, 2:5)

HD Hidria Jesenice : HDK Maribor 5:1 (2:0,2:0,1:1)

HKMK Bled : HK Triglav Kranj 3:4 (0:1, 1:2, 2:1) Torek, 8. oktober

HK Slavija Junior : HK SŽ Olimpija 1:6 (1:1, 0:1, 0:4) Sreda, 9. oktober

HK Triglav Kranj – HDK Maribor

HKMK Bled – HK True Celje Lestvica DP

