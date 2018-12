Slavija na drugo mesto DP, Crvena zvezda s tremi zmagami

Državno prvenstvo in liga IHL, med 5. in 9. decembrom

Edino tekmo državnega prvenstva v zadnjem tednu so odigrali zadnji Mariborčani in HK Slavija Junior. Založani so na Štajerskem pričakovano zmagali, slavili so z 8:1, polovico zadetkov je dosegel Beno Čuden, in skočili na drugo mesto DP. Pred najbližjim zasledovalcem Triglavom imajo točko, a tudi tekmo več, pred četrtimi Jesenicami pa dve tekmi in tri točke več. Vodi Olimpija. Crvena zvezda je s tremi zmagami v ligi IHL le še potrdila zanesljivo prvo mesto.