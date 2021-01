Četrtfinale začenja še kvartet

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so si v ponedeljek kot prvi zagotovili polfinalno vstopnico državnega prvenstva, člani HK SŽ Olimpija so na pol poti, para HK Triglav Kranj - HD Hidra Jesenice in HK Slavija Junior - HDK Maribor pa četrtfinale začenjata danes.