Jeseničani končnico odprli z zanesljivo zmago

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so četrtfinale, v katerem igrajo na dve zmagi, odprli z zanesljivo zmago. Celjane so odpravili s 14:0. Foto: Peter Podobnik/Sportida

S tekmo med HDD Sij Acroni Jesenice in HK True Celje se je v dvorani Podmežakla začela končnica državnega prvenstva. Jeseničani so pričakovano visoko premagali četrtfinalne nasprotnike Celjane (14:0). Preostali pari HK SŽ Olimpija - HKMK Bled, HK Triglav Kranj - HD Hidria Jesenice in HK Slavija Junior - HDK Maribor četrtfinale začenjajo konec tedna oziroma v začetku prihodnjega. Polfinalno vstopnico si bo priigrala ekipa, ki bo prva prišla do dveh četrtfinalnih zmag.

S sobotnim derbijem na Jesenicah se je končal redni del državnega hokejskega članskega prvenstva. Hokejisti HK SŽ Olimpija so končali na prvem mestu, drugi so bili člani HDD Sij Acroni Jesenice, sledili so HK Triglav Kranj, HK Slavija Junior, HDK Maribor, HD Hidria Jesenice, HK True Celje in HKMK Bled. V četrtfinalu prvouvrščeni igra z osmim, drugi s sedmim, tretji s šestim in četrti s petim.

Prva sta četrtfinalno bitko na Gorenjskem začela HDD Sij Acroni Jesenice in HK True Celje. Železarji so upravičili vlogo velikega favorita in do četrtfinalne prednosti prišli z zmago s 14:0.

V polfinale kdor prvi zmaga dvakrat

Preostali bodo prvo tekmo četrtfinalna odigrali 10. januarja (HK SŽ Olimpija – HKMK Bled) oziroma 12. januarja (HK Triglav Kranj – HD Hidria Jesenice, HK Slavija Junior – HDK Maribor).

Polfinale bodo prav tako igrali na dve zmagi, predvideni datumi polfinalnih tekem so 26., 28. in 30. januar.

Četrtfinale DP: Prve tekme ponedeljek, 4. januar

HDD Sij Acroni Jesenice : HK TRUE Celje 14:0 (4:0, 7:0, 3:0) /1:0/ nedelja, 10. januar

HK SŽ Olimpija – HKMK Bled torek, 12. januar

HK Triglav Kranj – HD Hidria Jesenice

HK Slavija Junior – HDK Maribor //razmerje v zmagah, igrajo na dve zmagi Druge tekme ponedeljek, 11. januar

HK TRUE Celje – HDD Sij Acroni Jesenice četrtek, 14. januar

HKMK Bled – HK SŽ Olimpija

HD Hidria Jesenice – HK Triglav Kranj

HDK Maribor – HK Slavija Junior Tretje tekme (v primeru 1:1 v zmagah) torek, 19. januar

HDD Sij Acroni Jesenice – HK TRUE Celje

HK Triglav Kranj – HD Hidria Jesenice

HK Slavija Junior – HDK Maribor sreda, 20. januar

HK SŽ Olimpija – HKMK Bled



*v polfinale napreduje ekipa, ki prva zmaga dvakrat, polfinalne tekme bodo 26., 28. in 30. januarja

