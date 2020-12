Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Varovanci Gabra Glaviča so v Kranju priredili preobrat in zmagali. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na torkovi tekmi državnega prvenstva sta se v Kranju pomerili ekipi HKMK Bled in HD Hidria Jesenice. Železarji so po zaostanku z 1:3 priredili preobrat in v zadnji minuti srečanja z zadetkom Nika Pema zmagali s 4:3.