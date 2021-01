Že drugi dan novega leta prinaša večni derbi

Drugi dan leta 2021 prinaša večni hokejski derbi med Jeseničani in Ljubljančani. Obračun med HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija, ki ga bo ob 20. uri gostila Podmežakla, bo zadnji v rednem delu državnega prvenstva. Ne glede na rezultat, bodo zmaji v četrtfinale krenili s prvega, železarji pa z drugega mesta. Jeseničani četrtfinale proti Celju začenjajo že v ponedeljek.

Na sporedu je še zadnja tekma rednega dela državnega prvenstva, po katerem bo vseh osem moštev tekmovanje nadaljevalo v četrtfinalu. Za konec je ostal le še prestavljeni derbi med HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija.

Ekipi sta se v pripravah na novo sezono in v tej do zdaj srečali petkrat. Dvakrat so tesno zmagali železarji (Poletna liga in polfinale Pokala Slovenije), dvakrat Olimpija (Alpska liga, DP), ki ima na papirju precej kakovostnejšo zasedbo, enkrat pa sta se razšli z remijem (Alpska liga).

Zadnjič so Jeseničani in Ljubljančani palice prekrižali sredi decembra v okviru državnega prvenstva. V Tivoliju je vse do 54. minute vztrajal začetni rezultat, nato pa so zeleno-beli izkoristili jeseniško napako in povedli. Končnih 2:0 so postavili z zadetkom v prazen gol.

Železarji se bodo morali kar nekaj tednov znajti brez kapetana Andreja Tavžlja.

Kako bo tokrat, bo jasno po 22. uri, saj se bo derbi na Gorenjskem zaradi televizijskega prenosa začel šele ob 20. uri. Ne glede na rezultat srečanja, se vrstni red državnega prvenstva po rednem delu ne bo spremenil. Stoodstotni zmaji so si že zagotovili prvo mesto, železarji, ki so izgubili dvakrat (enkrat z Olimpijo, enkrat pa presenetljivo s Triglavom), pa so osvojili drugo mesto.

Jeseničani, ki zaradi okrevanja po zlomu in operaciji podlahtnice prihodnja meseca ne bodo mogli računati na kapetana Andreja Tavžlja, v zadnjem času niso imeli veliko tekem. V Alpski ligi so bili zaradi prestavljenih tekem zadnjič na delu 6. decembra, tako da jih čaka izjemno pester januar, medtem ko je Olimpija bolj ali manj ohranjala ritem tekem.

Anže Ropret si je prislužil kazen Napadalec HK SŽ Olimpija Anže Ropret si je na zadnji tekmi Alpske lige proti Asiagu zaradi naleta v predel glave nasprotnika prislužil dve tekmi prepovedi, tako da do odslužene kazni ne bo smel pomagati soigralcem.

Olimpija po polfinale proti Bledu, Jeseničani proti Celju

Olimpija bo v četrtfinalu vlogo favorita potrjevala proti Bledu, Jeseničani pa proti Celju. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Olimpija se bo v četrtfinalu DP pomerila z zadnjo ekipo rednega dela, HKMK Bled, Jeseničani pa s sedmim HK True Celje, ki ga kot trener vodi David Rodman. V preostalih parih se se bodo člani HK Triglav Kranj pomerili s HD Hidria Jesenice, HK Slavija Junior pa s HDK Maribor.

Četrtfinale, igrali bodo na dve zmagi, naj bi se začel 12. januarja, izjema je par HDD Sij Acroni Jesenice - HK True Celje, ki bo četrtfinalno serijo odprl že v ponedeljek.

Olimpija bo po derbiju že v nedeljo znova v akciji, v Tivoliju bo gostoval alpski tekmec Lustenau.

Državno prvenstvo Sobota, 2. januar

20.00 HDD Sij Acroni Jesenice - HK SŽ Olimpija Lestvica DP

1. HK SŽ Olimpija 13 tekem - 39 točk

2. HDD Sij Acroni Jesenice 13 - 33

3. HK Triglav Kranj 14 - 27

4. HK Slavija Junior 14 - 20

5. HDK Maribor 14 - 18

6. HD Hidria Jesenice 14 - 11

7. HK True Celje 14 - 10

8. HKMK Bled 14 - 7