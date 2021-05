Olimpija z zmago na Jesenicah izenačila finalno serijo

Hokejisti Olimpije so na Jesenicah prišli do zmage in izenačenja finalne serije, ki se bo v sredo nadaljevala v Ljubljani.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na drugi tekmi finala slovenskega prvenstva z 2:1 premagali velikega tekmeca HDD Sij Acroni Jesenice in serijo, v kateri igrajo na tri zmage, izenačili na 1:1. Tretji finalni obračun bo v sredo v Tivoliju.

Potem ko so na uvodnem finalnem obračunu v gosteh slavili Jeseničani (5:2), je tudi na drugi tekmi zmaga pripadla gostom. V Podmežakli je Olimpija, ki je znova lahko računala na prvega vratarja Paava Hölsäja (na prvi tekmi je branil Tilen Spreitzer), nista pa tokrat pomagala kaznovani Martin Bohinc in poškodovani Miha Zajc, vknjižila zmago z 2:1.

Mreža se je zatresla že v drugi minuti, po strelu Tadeja Čimžarja iz bližine je domači vratar Žan Us plošček odbil, odbitek pa je v gol pospravil Mark Sever in postavil rezultat uvodne tretjine, v kateri so bili Ljubljančani nevarnejši tekmec.

Tudi drugi del se je začel po željah zeleno-belih, v 25. minuti je vodstvo zvišal kapetan Žiga Pance. Ljubljančani so pritiskali, narekovali tempo, v 39. minuti pa domačim, ki še vedno pogrešajo pomemben člen napada Blaža Tomaževiča, ponudili drugo priložnost za igro z igralcem več. Jeseničani so jo tokrat izkoristili, po strelu Erika Svetine se je v gneči pred golom pod zadetek podpisal Jaka Šturm in napovedal napeto tretjo tretjino. V tej so gostitelji na vse pretege poskušali najti gol priključka, bili več pri strelu, tri minute pred koncem iz gola potegnili čuvaja mreže in napadli s šestimi igralci, a so zmaji zdržali in s tesno zmago finalno serijo izenačili (1:1).

Tretja tekma bo na sporedu v sredo ob 20. uri, ko si bo ena ekipa priigrala prvi zaključni plošček. Izkoristila ga bo lahko v petek na Jesenicah.

Foto: Morgan Kristan/Sportida "V drugi tretjini smo se na koncu ob power-play zadetku uspeli približati, v zadnji pa smo lovili gol za izenačenje. Zmanjkalo nam je na začetku tekme, prva polovica ni bila najboljša, na koncu pa je šlo vse na silo. Na žalost se ni obrnilo tako, kot bi se moralo. Gremo naprej. Pred nami sta še najmanj dve tekmi, če ne celo tri, tako da gremo menjavo po menjavo, tekmo po tekmo," je v pogovoru za RTV napadalec Jesenic Gašper Glavič obžaloval, da se niso zbudili že prej. "Zmaga nam pomeni veliko, gre za prvaka. Jesenice nas v zadnji tretjini niso presenetile, morda smo se mi malo preveč nazaj povlekli. A na koncu zmaga, kar je najbolj pomembno. Tekme si hitro sledijo, tega smo vajeni, energije, sploh v finalu,je vedno veliko," pa je po izenačenju finalne serije dejal podajalec ob zmagovitem zadetku Nejc Brus.

Naslov državnega prvaka iz leta 2019 brani Olimpija, lani so namreč tekmovanje zaradi pandemije predčasno prekinili in ga niso dokončali.