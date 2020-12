Založani hitro napovedali, v katero smer bo šla tekma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Založani (v črnih dresih) so v Tivoliju premagali Celjane.

Založani (v črnih dresih) so v Tivoliju premagali Celjane. Foto: Eva Brili Grebenar

Sredina tekma državnega prvenstva med HK Slavija Junior in HK True Celje je bila odločena že po 15 minutah. Založani so takrat povedli že s 5:0, na koncu pa Celjane, ki jih trenira David Rodman, premagali z 10:3. Slavija je tretja, Celje zadnje, osmo. V četrtek je v Tivoliju predvidena tekma med HK SŽ Olimpija in HDK Maribor.