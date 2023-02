Dodero odhaja v Švico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski hokejski klub SŽ Olimpija je sporočil, da so sporazumno prekinili sodelovanje s Christopherjem Doderom. Šestindvajsetletni napadalec bo kariero nadaljeval v Švici. Tam bo do konca sezone igral za drugoligaša Visp.

"V HK SŽ Olimpija intenzivno nadaljujemo kadrovsko prenovo ekipe in gradimo osnovo moštva za prihodnjo sezono. Chrisu se zahvaljujemo za njegov prispevek v naši ekipi in mu želimo vse dobro v nadaljnji karieri," so zapisali pri Olimpiji.

