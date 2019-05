Dallas s prvim zaključnim ploščkom za konferenčni finale

V ligi NHL bo danes na sporedu le en obračun. Že ob 21. uri po slovenskem času bosta z dvobojem začeli ekipi Dallasa in St. Louis Blues. Zvezde, ki so v seštevku zmag in porazov zaostajale z 1:2, zdaj vodijo s 3:2 in bi si z morebitnim današnjim uspehom že priigrale nastop v konferenčnem finalu zahoda, kjer se bi pomerile z boljšim iz para Colorado in San Jose.