Oborožen moški grozil na treningu Slovenčevega kluba

Charlie z nožem na trening Kladna

Trening češkega drugoligaša Kladna, katerega član je slovenski reprezentančni branilec Jurij Repe, je v četrtek obiskal z nožem oborožen moški srednjih let. Ta naj bi grozil tudi šolarjem Litoměřic, ki so čakali češkega zvezdnika in lastnika Kladna Jaromira Jagra. Nezaželeni gost z vzdevkom Charlie je led zapustil v spremstvu policije, kar so ujele tudi kamere enega od obiskovalcev. Pozneje naj bi ga odpeljali v psihiatrično ustanovo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Četrtkov dopoldanski trening češkega drugoligaša Kladno (njegov član je Jurij Repe) in individualne priprave češkega veterana Jaromira Jagra je po poročanju tamkajšnjega portala Vaše Kladno obiskal nezaželeni gost.

Moški srednjih let z vzdevkom Charlie naj bi se neprimerno vedel že na skupinskem treningu, vse skupaj pa se je po pisanju čeških medijev stopnjevalo, ko bi moral Jagr nadaljevati samostojno pripravo. Moški naj bi izvlekel nož in grozil tudi šolarjem Litoměřic, ki so v učiteljskem spremstvu opazovali trening 46-letnega češkega hokejskega zvezdnika, sicer tudi večinskega lastnika Kladna.

Moškega, oblečenega v dres češke reprezentance, ki je, kot je vidno s spodnjega posnetka, drsal po ledu, sta z igrišča pospremila mestna policista in ga odpeljala na zaslišanje. Pozneje so "Charlieja", ki naj bi na trening poleg noža, dresa, palice in drsalk prinesel še sesalnik, odpeljali v psihiatrično ustanovo.

Kako sta policista lovila in ujela Charlieja:

"Mestna policija je prišla zelo hitro, intervencija je bila odlična, tako da se zahvaljujem za hitro posredovanje v neljubem dogodku," je dejal odgovorni mož dvorane Josef Poláček, vesel, da v incidentu ni bil nihče ranjen.

Kladno vodi z 2:0 proti Češkim Budejovicam, slovenska branilca prav tako na pol poti

Nekateri češki mediji poročajo, da naj bi Charlie povzročal nevšečnosti že na tekmi proti Češkim Budejovicam (zanje igrata branilec Žiga Pavlin in napadalec Rok Pajić), s katerimi se Kladno meri za vstopnico, ki prinaša boje za napredovanje v extraligo.

Po dveh tekmah je 2:0 v zmagah za Kladno, za katerega Repe v tem delu ni odigral nobene tekme. Igrajo na štiri zmage.

Karlovy Vary Matica Podlipnika so na pol poti do vstopnice za nadaljnje boje za napredovanje v višjo ligo. Foto: Sportida

V drugem paru Karlovy Vary slovenskih branilcev Matica Podlipnika in Sabahudina Kovačevića proti praški Slaviji vodijo z 2:0 v zmagah.