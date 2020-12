Nemški pingvini na slovenski pogon brez praske v finale

Žiga Jeglič se je dobro vključil v slovenski napad pri Bremerhavnu, v katerem sodeluje z Janom Urbasom in Miho Verličem. Na polfinalni tekmi je k zmagi s 6:2 prispeval dva zadetka in podajo.

Žiga Jeglič se je dobro vključil v slovenski napad pri Bremerhavnu, v katerem sodeluje z Janom Urbasom in Miho Verličem. Na polfinalni tekmi je k zmagi s 6:2 prispeval dva zadetka in podajo. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Ukrepi za zajezitev novega koronavirusa in z njimi povezan finančni položaj so večkrat preložili začetek nemškega hokejskega prvenstva. Nazadnje so se klubi in vodstvo lige le dogovorili, da 17. decembra začnejo novo tekmovalno obdobje lige Penny DEL.

Osem moštev se je na uvod sezone pripravljalo v okviru pokala MagentaSport Cup. V eni od skupin je bilo tudi moštvo Fischtown Pinguins iz Bremerhavna, katerega člani so Jan Urbas, Miha Verlič in novinec Žiga Jeglič. Nemški kolektiv je najprej v skupini opravil z vsemi tekmeci, zmagal je na vseh šestih tekmah, nato pa v četrtkovem polfinalu zanesljivo, s 6:2, odpravil zadnjega prvaka (sezona 2018/19) Adler Mannheim. V nedeljskem finalu se bo za končno zmago pomeril z boljšim iz drugega polfinala med Münchnom in Düsseldorfom.

Slovenski trio, ki igra skupaj v napadu, je na pokalnih tekmah navdušil. Ob četrtkovi zmagi je Jeglič zadel dvakrat - dosegel je tudi zmagoviti gol - in dodal podajo, Urbas pa je enkrat zatresel mrežo nasprotnika in dodal tri asistence. Kapetan slovenske reprezentance je z 12 točkami na sedmih tekmah (štirje goli, osem podaj) na vrhu točkovne lestvice, drugi Jeglič je vpisal štiri zadetke in pet asistenc, peti Verlič pa tri zadetke in štiri podaje.

Ni kaj, dober obet pred začetkom ligaškega tekmovanja, ki naj bi ga Bremerhaven 18. decembra začel v Berlinu.

V četrtek se je veselil tudi Jan Muršak. Foto: Sportida

Muršak odločil v Jönköpingu

Četrtkov večer je razveselil tudi Jana Muršaka, pa čeprav po uvodni tretjini Frölunde za pozabo ni kazalo na ugoden razplet. Štajerec z druščino je na gostovanju pri HV71 po 15 minutah zaostajal z 0:2 in bil v podrejenem položaju, nato pa so s soigralci še na drugem zaporednem srečanju pripravili preobrat in slavili s 3:2. Zmagoviti zadetek je v 26. minuti dosegel prav Muršak, ki je pol minute pred tem z asistenco "pripravil" izenačenje, pod katerega se je s prvencem v najkakovostnejši švedski ligi podpisal 17-letni Ludwig Persson.

To je bil četrti zadetek 32-letnega slovenskega napadalca v sezoni, na 22 tekmah je dodal še deset asistenc. Frölunda je na drugem mestu lige SHL, z enakim številom točk, a tremi tekmami manj je pred njo Rögle.