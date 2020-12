Slovaška "koronaideja" sprožila mešane odzive

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nič nenavadnega ni, ko hokejska moštva decembra posežejo po nekoliko drugačnih, prazničnih dresih. Takšne tradicije se držijo tudi pri Nitri, a letos so se odločili, da na opravi ne bodo božični motivi, temveč bo v ospredju covid-19, ki je močno zaznamoval iztekajoče se leto. Drese bodo predstavili na petkovi domači tekmi proti Banski Bystrici.

Kako je videti "koronadres" hokejistov Nitre, ki ga bodo navijači lahko kupili na dražbi in pomagali klubu:

"Kot vsako leto smo tudi letos pripravili posebno izdajo dresov, ki jih bo mogoče kupiti na dražbi, z izkupičkom pa bomo pomagali hokeju v Nitri. A tokrat so nekoliko drugačni. Glede na to, da nas tri četrtine leta hromi covid, bomo imeli drese, za katere verjamem, da bodo dražitelje opominjali, da je šlo zgolj za fazo v našem življenju, ki je sicer bila, a je za nami. Dresi imajo tudi božični motiv, saj verjamemo, da se bo covid stopil kot snežinke in da bomo kmalu lahko v popolnosti uživali v hokeju," je za uradno spletno stran kluba dejal predsednik kluba Miroslav Kováčik.

Zamisel slovaškega kluba je naletela na različne odzive. Nekaterim je všeč, kar nekaj navijačev pa je na družbenih omrežjih zapisalo, da nikoli ne bi kupili takšnega dresa, še več, ni jim niti do brezplačne različice.

Pri Nitri, ta v slovaški Tipos Extraligi zaseda drugo mesto, naj bi izkupiček od prodaje posebnih oprav namenili predvsem razvoju mlajših selekcij.

Preberite še: