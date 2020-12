Nevšečnosti pred SP: igralci odpadajo, Švedi ostali brez selektorja

Svetovno mladinsko hokejsko prvenstvo v kanadskem mehurčku je tik pred vrati, velik del reprezentanc naj bi konec tedna prispel v Edmonton, vse bolj pa sestavo ekip narekuje novi koronavirus. Mnoge izbrane vrste so ostale brez ključnih členov.

O velikih težavah poročajo Švedi. Ti ne bodo mogli računati na enega od ključnih napadalcev Karla Henrikssona, sicer soigralca Jana Muršaka pri Frolundi. Pozitivne teste so prejeli še trije igralci, pa tudi trije člani trenerskega štaba s selektorjem Tomasom Monténom na čelu. Ta je asimptomatski in je ob prejemu informacije, da ga konec tedna ne bo na letalu za Kanado, sprva menil, da gre za neslano šalo.

Švedi so zaradi pozitivnih testov na novi koronavirus ostali brez nekaterih pomembnih moči. Tudi selektorja Tomasa Montena ne bo v Edmonton. Foto: Guliverimage/Getty Images

V medijih so se pojavile celo informacije, da naj bi bronasta reprezentanca lanskega SP razmišljala o odpovedi nastopa na letošnjem prvenstvu. Generalni sekretar tamkajšnje hokejske zveze Johan Stark je v torek razmišljal v tej smeri, k odpovedi so mlado ekipo pozvali tudi nekateri hokejski strokovnjaki in v ospredje postavili pomen zdravja. A po zadnjih zapisih bodo tri krone v nedeljo odpotovale v Edmonton, Stark je namreč danes potrdil, da bo glavne trenerske vajeti prevzel selektor reprezentance do 17 let Anders Eriksén.

Covid-19 je močno načel tudi Nemce, ki bodo pogrešali pomemben člen napada Lucasa Reichela in še vsaj dva oklepnika, na katera bi v Kanadi zagotovo računali. Težave imajo tudi gostitelji, branilci naslova Kanadčani. Pa ne le zaradi covid-19, pač pa tudi zaradi rdeče luči NY Rangers. Foto: Guliverimage/Getty Images

O težavah poročajo tudi iz tabora gostiteljev. Zaradi zdravstvenih razlogov so morali priprave zapustiti štirje hokejisti. Ti so ostali tudi brez pomoči lanskega MVP-ja Alexisa Lafrenièra. Prvemu izboru na letošnjem naboru NHL so rdečo luč prižgali novi delodajalci - New York Rangers. Naslov prvakov bodo branili prav Kanadčani, ki so v lanskem finalu premagali Ruse.

SP U20, Edmonton, 25. december-5. januar skupina A: Kanada, Finska, Švica, Slovaška, Nemčija

skupina B: Rusija, Švedska, ZDA, Češka Avstrija

Pozitiven tudi predsednik IIHF Tudi predsednik IIHF Rene Fasel je zaradi pozitivnega testa v izolaciji. Foto: Getty Images V začetku tedna so pri IIHF potrdili, da je pozitiven test prejel tudi predsednik zveze Rene Fasel. Ta bi moral biti te dni na obisku pri beloruskem predsedniku Aleksandru Lukašenku, s katerim bi moral razpravljati o majskem SP članov, ki je predvideno v Latviji in Belorusiji, a je sestanek prestavljen.



