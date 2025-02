Bo Aleksander Ovečkin nadaljeval z odličnimi predstavami?

Capitals gredo v tekmo z dobro popotnico, saj je njihov prvi zvezdnik Aleksander Ovečkin na zadnji tekmi proti Edmonton Oilers dosegel "hat-trick" in bil eden najbolj zaslužnih za njihovo prepričljivo zmago s (7:3). Washington ima do zdaj na domačem ledu odličen izkupiček (18 zmag, 4 poraze, 6 remijev).

Za ekipi bo to drugo srečanje v tej sezoni. Prvo tekmo so Capitals dobili s 3:1. Capitals so na zadnjih 10 tekmah zabeležili 6 zmag, 1 poraz in 3 remije in na tekmo povprečno dosegli 4,4. Flames pa so v istem obdobju dosegli le 4 zmage in doživeli 5 porazov in 1 remi. Tokrat bosta obe ekipi igrali v popolni postavi, saj težav s poškodbami nimajo.

Liga NHL, 25. februar:

Lestvica:

