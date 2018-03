Četrt stoletja za Gretzkyjem kot prvemu uspelo Kopitarju: Trenutno mi to ne pomeni nič.

Rekordna sezona slovenskega NHL-ovca

"Trenutno se borimo za končnico, in če sem iskren, ne razmišljam o svoji statistiki. Ta dosežek mi ne pomeni nič," je po porazu Los Angeles Kings v podaljšku (1:2) proti Winnipeg Jets o novem osebnem mejniku dejal Anže Kopitar. Slovenec je s podajo dosegel 82. točko sezone, kar je največ v njegovi NHL-karieri. Je prvi centralni napadalec Kraljev po legendarnemu Waynu Gretzkyju in letu 1993, ki je v eni sezoni zbral vsaj toliko točk.

Slovenskemu hokejskemu asu je v 12. sezoni igranja v ligi NHL uspel nov točkovni rekord. Dosegel je število, ki si ga je vselej želel, a nikoli ni prav rad o njem razlagal na glas. Želja je bila, da bi sezono lige NHL (ta obsega 82 tekem) nekoč končal s povprečjem vsaj točke na tekmo. To mu je osem obračunov pred koncem rednega dela že uspelo. Na 74. tekmi sezone je ob porazu proti Winnipeg Jets v podaljšku dosegel podajo za vodstvo z 1:0 in vknjižil 82. točko (29 zadetkov, 53 podaj).

Ne razmišlja o svoji statistiki

Wayne Gretzky je bil leta 1993 zadnji centralni napadalec LA Kings, ki se je lahko pohvalil s toliko točkami, kot jih je v tej sezoni dosegel Kopitar. Foto: Reuters

Postal je prvi centralni napadalec kalifornijske franšize po Waynu Gretzkyju in letu 1993 z vsaj točko na tekmo. Kanadski mojster je sezono takrat sicer končal pri 130 točkah.

"To mi ne pomeni nič. Trenutno se borimo za končnico, in če sem iskren, ne razmišljam o svoji statistiki," je Gorenjec po porazu na vprašanje o novem osebnem rekordu pričakovano odvrnil sedmi sili.

Kopitar namreč pred osebne dosežke javno vedno postavlja ekipo, še toliko bolj, ko je pred njo zahtevno obdobje. Kralji bijejo srdito bitko za preboj v končnico. V zadnjih treh sezonah so kar dvakrat ostali brez nje. Še en podoben udarec bi bil izjemno boleč.

Trenutno so na tretjem mestu pacifiške divizije, ki vodi neposredno v konferenčni četrtfinale, a kar 11 ekip je še v igri za osem vstopnic v zahodni konferenci. Vsaka točka, še bolj pa zmaga, je v tem trenutku dragocena.

Kdo gre naprej? Aktualni podprvaki Nashville Predators so že v končnici. Foto: Reuters V končnico lige NHL napreduje po osem moštev iz vsake konference. Vsaka konferenca ima dve diviziji (zahodna pacifiško in centralno, vzhodna metropolitantsko in atlantsko). Najboljša tri moštva rednega dela vsake divizije si samodejno zagotovijo vstopnico za izločilne boje, preostali dve najboljši moštvi celotne konference pa prejmete wild-card vstopnico (to pomeni, da iz ene divizije na primer zahodne konference lahko napredujejo tri moštva, iz druge pa pet). Stanje zahodne konference: Pacifiška divizija: Vegas Golden Knights 73 tekem – 99 točk San Jose Sharks 73 – 91 Los Angeles Kings 74 – 87

... Anaheim Ducks*73 – 86

… Calgary Flames 74 – 80 Edmonton Oilers 73 – 69 Arizona Coyotes 72 – 57 Vancouver Canucks 73 – 59 Centralna divizija Nashville Predators 72 – 106 Winnipeg Jets 73 -98 Minnesota Wild 73 – 90

... Colorado Avalanche* 73 – 88

… Dallas Stars 74 – 84 St.Louis Blues 72 – 83 Chicago Blackhawks 74 – 69 *wild-card

"Trenutno se borimo za končnico, in če sem iskren, ne razmišljam o svoji statistiki," se bolj kot svojim številkam posveča ekipnim. LA Kings so ta trenutek na mestu, ki pelje v končnico, a ta še zdaleč ni zagotovljena. Foto: Getty Images

Garaško, z dobro igro, a še s precej prostora za izboljšave

Na dveh tekmah v 24 urah so Kopitar in druščina vknjižili tri od mogočih štirih točk. Pri Winnipegu so po zadetku Dustina Browna, ki mu je s podajo pomagal tudi naš hokejist, povedli, a nato po podaljšku izgubili z 1:2. "To je bila težka, garaška tekma. Gre za ekipo, ki odlično igra doma, tako da smo ob prihodu na njihov teren vedeli, da bo težko. Mislim, da smo igrali kar dobro, seveda pa je prostora za izboljšave v različnih elementih še precej," je po točki razmišljal kapetan Kraljev.

Ne povsem zadovoljen, a ponosen

Pohvalil je drugega vratarja Los Angeles Kings Jacka Campbella, ki se je moral spopasti s kar 38 streli, na drugi strani pa so Kralji ustrelili le 17-krat. Ohranjal jih je v igri, a dvakrat priznal premoč 21-letnemu Američanu Kylu Connorju. Zbiranje točk v boju za končnico bodo nadaljevali v četrtek pri Coloradu. Foto: Reuters

"Dve tekmi v enem dnevu nista lahek zalogaj, tri od štirih točk pa tudi niso slab izkupiček. Seveda gremo vedno na zmago, na dve točki. Vzeli bomo to točko. To nikakor ne pomeni, da smo v celoti zadovoljni. Ko prideš na prizorišče ob dveh zjutraj in te nato čaka obračun z odlično domačo ekipo, ni lahko. S porazom ne moremo biti zadovoljni, smo pa lahko precej ponosni."

Proti Coloradu

Kralji bodo imeli po dveh gostovanjih zdaj dan počitka, v četrtek pa jih že čaka nov težek preizkus v gosteh. Oglasili se bodo v Pepsi Centru pri sosedu na lestvici Colorado Avalanche. Ta ima v statistiki tekmo manj in točko več od Kopitarjevih.