Kopitar dobi premalo odgovorov, potreben bo čudež

Ko je Anže Kopitar julija v sklopu hokejske akademije, ki jo zadnja leta na Bledu organizirata z nekdanjim hokejistom Tomažem Razingarjem, priredil novinarsko konferenco, je bil precej bolj vedrega obraza, kot je lahko po 35 tekmah rednega dela svoje 13. sezone v najkakovostnejši hokejski ligi.

Los Angeles Kings so le nekaj dni pred tem podpisali pogodbo s 35-letnim ruskim veteranom in povratnikom v NHL Iljo Kovalčukom, ki naj bi skrbel za zadetke, a se ni pretirano znašel, spodbujeni pa so bili tudi z osemletnim podaljšanjem pogodbe s prvim branilskim zvezdnikom Drewom Doughtyjem ... "Jedro je še vedno prisotno, prišel je še Kovalčuk. Vsi vemo, da gre za igralca vrhunskega kova, njegova največja odlika je doseganje zadetkov, ti pa so nam nekajkrat kar manjkali. Igra zelo trd hokej, zanimivo bo."

Ilja Kovalčuk se po petih letih v ligi KHL po vrnitvi v NHL ni znašel. Foto: Getty Images O tem, da Kovalčuku po vrnitvi v NHL ne gre:

Verjamem, da je tudi za njega zelo težko priti iz KHL, kjer so veliko zmagovali v vseh sezonah. To je neko novo poglavje za njega. Sam je zelo pozitiven, zaradi tega je morda vse malce lažje.

Nepričakovan začetek

A nato je udarila realnost. Kraljem v novem tekmovalnem obdobju ne gre in ne gre. Prvaki lige NHL iz let 2012 in 2014 so najbolj skromna ekipa lige. Zgolj 12 zmag na 35 tekmah jih je prikovalo na dno lestvice. Novembra je sledila trenerska menjava, Johna Stevensa je zamenjal Willie Desjardins, a stvari se z rezultatskega vidika niso izboljšale.

Kralji so novembra opravili trenersko menjavo, a se tudi po prihodu Willieja Desjardinsa niso rešili dna lestvice. Foto: Reuters

"Začetek naše sezone je bil zelo nepričakovan, če se temu lahko tako reče. Vsi smo mislili, da imamo dobro ekipo, z mano na čelu. Stvari se niso izšle, igra ni stekla in zdaj smo na dnu lestvice. Morda zadnje čase igramo malo bolje, tudi malo bolj s srcem in z več pozitivne energije, igra je malo bolj zanimiva, tako da smo na nekaj tekmah tudi zmagali. Na žalost to ni dovolj. Mi bomo dali vse od sebe, kako se bo sezona iztekla, pa bomo videli," je o skromnem uvodu v novo sezono v pogovoru za svojo uradno spletno stran dejal kapetan Kopitar.

Kot pravi, so se z igralci in trenerji na sestankih - teh je precej več - pogovarjali o tem, zakaj igra ne steče, a odgovorov na to niso dobili: "Vsekakor je komunikacije in iskanj odgovorov več. To je nekaj vsakdanjega, ko stvari ne gredo, kot bi morale iti. Veliko lažje je biti v položaju, ko vse gre, ko ekipa deluje. Zdaj je več komunikacije, a letos je odgovorov premalo."

Oba vratarja, ki sestavljata prvi vratarski dvojec, Jonathan Quick in Jack Campbell sta morala v tej sezoni na operativni poseg. Seznam poškodovanih kraljev je dolg, v nekem trenutku so bili na njem hokejisti, katerih vrednost je kar 30 milijonov ameriških dolarjev. Foto: Getty Images

Poškodbe ne smejo biti prevelik izgovor

Da je bilo vse skupaj še težje, so poskrbele poškodbe, ki jih spremljajo že vso sezono. V nekem trenutku je bil sočasno poškodovan prvi vratarski dvojec Jonathan Quick - Jack Campbell. Kar nekaj tekem je ob ledu spremljal tudi Kovalčuk, ki je na 25 tekmah zmogel le pet zadetkov, poškodbe so od ledenih ploskev oddaljile tudi Trevorja Lewisa, pa Carla Hagelina, v katerem so rešitev iskali ob menjavi s Pittsburghom, kamor so poslali Tannerja Pearsona, Aleca Martineza, Kyla Clifforda ... Skorajda ni minil teden, ko iz tabora Kalifornijcev ne bi prišla vest o novi poškodbi.

"Letos smo imeli veliko poškodb, kar je bila velika ovira. Ne vem, ali smo sploh kakšno celotno tekmo odigrali z ekipo, ki smo si jo predstavljali na začetku sezone. To je bil zagotovo hud udarec, a vsi vemo, da so poškodbe sestavni del športa in da se to dogaja. To ne sme biti prevelik izgovor," 31-letnik, ki igra "branilske minute", krivde noče valiti na poškodbe.

Za porazen rezultatski izkupiček noče pretirano kriviti poškodb. Foto: Getty Images

O tem, da Staples Center ni več razprodan na vsaki tekmi:

Vsekakor je bolje in lažje igrati pred polno dvorano. Še vedno imamo precej gledalcev. Ni razprodano, a navijači še vedno hodijo na tekme, kar je zelo dobro. Vzdušje je tudi še naprej dobro, tako da upam, da bomo prikazali še nekaj dobrih tekem in da se bodo tudi gledalci vrnili.

O športniku Slovenije Luki Dončiću "Spremljam ga bolj malo oziroma veliko izvem prek družbenih omrežij. Malo sva tudi na zvezi. Videl sem, da je bil športnik leta, kar je zelo lepa čast, še posebej če si športnik leta iz ekipnih športov. To je super. V Dallasu mu gre zelo dobro in upam, da bo tako igral še naprej ali pa še boljše." Sportal Dončić se zahvaljuje Slovencem: Namesto da bi spali, spremljate moje tekme. Hvala.

Številke niso dobre, igra pa ne na želeni ravni

Kopitar ni zadovoljen s svojimi številkami in igro. Zaveda se, da Kralji potrebujejo pravi mali čudež, če se želijo uvrstiti v končnico. Foto: Reuters

V zadnji sezoni je Kopitar uresničil tiho željo po vsaj točki na tekmo in na 82 tekmah vknjižil 92 točk. Tudi letos je po točkah najučinkovitejši kralj, na 34 obračunih se je podpisal pod 22 točk (osem zadetkov, 14 podaj), a s svojim doprinosom ni zadovoljen.

"Številke niso dobre, tudi igra ni na ravni, na kateri vem, da sem zmožen igrati, oziroma na kateri hočem igrati. Treba se bo boriti, poskusiti čim bolje igrati in iti vsaj približno pozitivno naprej," razmišlja o svojih predstavah.

Ni še konec, a potreben bo manjši čudež

Kopitar je realen tudi, ko beseda nanese na izločilne boje in to, da je sezona za Kralje še pred polovico rednega dela skorajda izgubljena. Za končnico v tem trenutku zaostajajo kar 12 točk.

"Matematično še ni izgubljena, tako upanje še ostaja. Potreben pa bo manjši čudež, da se lahko prebijemo nazaj v končnico. Gremo iz tekme v tekmo, igramo po najboljših močeh, na koncu pa bomo videli, kako se bo izteklo," pravi Gorenjec, ki bo s soigralci spet na delu v soboto, ko bodo gostovali pri kalifornijskem tekmecu San Joseju.

Lestvica lige NHL: