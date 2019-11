Anže Kopitar in druščina lovijo tretjo zaporedno zmago

* Liga NHL, 15. november

Ljubiteljem hokeja ta večer ne bo dolgčas, saj je na sporedu kar 15 tekem. Na led bodo stopili tudi hokejisti LA Kings, kjer igra Anže Kopitar, trenutno naš najboljši hokejist. Kralji bodo na domačem ledu gostili Golden Knights. Ti se bodo skušali izogniti najdaljšemu nizu zaporednih porazov. Vitezi niso namreč zmagali že štiri tekme zapored.

Prav nič blesteče pa sezone niso začeli Anže Kopitar in druščina, potem ko so trenutno na zadnjem mestu zahodne konference. Kralji imajo do zdaj na svojem računu 7 zmag in 11 porazov in bodo proti Golden Knights lovili tretjo zaporedno zmago.

Liga NHL, 16. november:

Lestvica: