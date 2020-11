Hočevar bo začasno vodil tekme Korošcev

Načrtovan ponedeljkov trening članske ekipe trofejnega Celovca, v dresu katerega igrata tudi Slovenca Rok Tičar in Blaž Gregorc, so zaradi simptomov pri nekaterih članih, podobnih pri pojavu novega koronavirusa, odpovedali. Celotna ekipa je opravila hitro testiranje. Vsi testi z izjemo dveh so bili negativni. Pozitivna rezultata sta prejela Petri Matikainen in njegov pomočnik Juha Vuori. Oba sta morala še na PCR test in bosta do nadaljnjega v izolaciji.

Vodstvo Celovčanov je pred torkovim gostovanjem pri Iclinic Bratislava pooblastila za začasno vodenje tekem predalo slovenskemu trenerju vratarjev Celovčanov Andreju Hočevarju in poškodovanemu branilcu Korošcev Davidu Fischerju.

Korošci so na nepopolni lestvici na tretjem mestu, v vodstvu je Gradec.

