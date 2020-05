Ameriški mediji: konec rednega dela v ligi NHL in konec za Kopitarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekateri ameriški mediji so danes poročali, da je vse več znakov, da se bodo v severnoameriški hokejski ligi NHL odpovedali tekmam rednega dela in bo takoj nastopila končnica.

Po poročanju časnika Los Angeles Times naj bi v končnici sodelovalo 24 ekip, po 12 iz obeh konferenc, tekme pa bi potekale na dveh lokacijah. Finale Stanleyjevega pokala naj bi bil na sporedu v mesecu septembru, zavoljo tega bi se prihodnja sezona malenkostno zamaknila.

Omenjeni časnik se je skliceval na anonimne vire, vodstvo lige NHL, kjer že vrsto let igra najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar, pa še vedno ni sprejelo končnih odločitev o nadaljevanju sezone, ki je zaradi epidemije novega koronavirusa prekinjeno od 12. marca. Če se bo zgodil ta scenarij, se je sezona za našega najboljšega hoejista že zaključila, saj Los Angeles Kings niso med ekipami, ki so si izborile mesto za končnico.

V ZDA so trenutno zaustavljena športna tekmovanja, kot so košarkarska NBA, baseballska liga MLB, nogometna liga MLS in mnoga druga tekmovanja.

V ZDA je zaradi koronavirusa umrlo že skoraj 94.000 ljudi.