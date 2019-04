24 ur po porazu nov finalni boj Olimpije

Slabih 24 ur po tretji finalni tekmi Alpske lige, na kateri so hokejisti HK SŽ Olimpija zapravili vodstvo in proti Pustertalu doma izgubili s 4:6, se že nadaljuje bitka za prvaka. Četrta tekma se bo v Tivoliju začela ob 19.15. Zmaji lovijo izenačenje v zmagah v seriji na 2:2, gostje pa dva zaključna ploščka. Če bodo spet zmagali Italijani, lahko že v sredo na Južnem Tirolskem dvignejo lovoriko za prvaka.

Ljubljanski Tivoli bo zvečer znova prizorišče finala Alpske lige med domačim HK SŽ Olimpija in gostujočim Pustertalom, ki je v zadnji tretjini nedeljske tekme pripravil popoln preobrat. Južni Tirolci so pred zadnjimi 20 minutami zaostajali z 2:4, nato pa Ljubljančanom zabili štiri gole, zmagali s 6:4 in v seriji na štiri zmage povedli z 2:1. Italijani so bili nevarni predvsem v igri z igralcem več. Izkoristili so tri od štirih power-playev.

"Dve tretjini nista dovolj, treba je celotno tekmo igrati na visoki ravni. Poskušali bomo obdržati isti tempo in disciplino vso tekmo. Treba se je pripraviti v glavah in iti tretjino po tretjino. Zmaga bo že kar nujna," pred četrtim medsebojnim srečanjem v petih dneh pravi branilec Žiga Svete.

Olimpija bi z zmago serijo izenačila na 2:2 v zmagah, ob novem porazu pa bi se spravila v nezavidljiv položaj. Če bodo spet zmagali Italijani, si bodo priigrali dva zaključna ploščka za prvaka. Prvega bi lahko izkoristili že v sredo.

Po večerni tekmi se bo serija preselila v Brunico, kjer bo peta tekma v sredo zvečer.

Alpska liga, finale, četrta tekma

Finale Alpske lige (igrajo na štiri zmage):



Ponedeljek, 15. april

19.15 HK SŽ Olimpija - Val Pusteria Nedelja, 14. april:

HK SŽ Olimpija : Val Pusteria 4:6 (1:1, 3:1, 0:4) /1:2/

Rajsar 11., Vidmar 23., Koblar 28., Chvatal 39.; Gander 7. (SH1), Hofer 27. (PP1), Traversa 41., 44. (PP1), Andergassen 48. (PP1), Helfer 60. (EN)



Petek, 12. april:

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 2:7 (0:0, 1:6, 1:1) /1:1/

Elliscasis 39., Oberrauch 52.; Vidmar 27. (PP1), Jezovšek 27., 36. (PP1), Rajsar 28., 33., 45. (PP1), Pešut 40. Četrtek, 11. april:

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) /1:0/

Gander 26. (PP1), 60., Oberrauch 34.



PP1 - zadetek z igralcem več

SH1 - zadetek z igralcem manj

EN - zadetek v prazen gol



Sreda, 17. april

20.00 Val Pusteria - HK SŽ Olimpija



Petek, 19. april*

HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Nedelja, 21. april*

Val Pusteria - HK SŽ Olimpija //razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

*če bo treba

