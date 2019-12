V živo: Olimpija v lepi prednosti na Jesenicah

Podmežakla je pravkar prizorišče obračuna med največjima slovenskima hokejskima tekmecema HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija. Obračun na Gorenjskem, na katerem so počastili 70-letnico rivalstva med Jesenicami in Ljubljano, bo štel dvojno, za točke Alpske lige in državnega prvenstva. Ko sta se ekipi srečali zadnjič, so železarji še dobrih 20 sekund pred koncem rednega dela vodili, po kazenskih strelih pa so nato zmagali Ljubljančani. Ti sporočajo, da gredo v obračun brez podcenjevanja, na Jesenicah pa upajo, da jih bo boleč torkov poraz podžgal.

HDD Jesenice : HK SŽ Olimpija 0:3* (0:1, -:-, -:-)

Rajsar 13. (PP1), Koren 23., Jezovšek 24.



*Tekma se je začela ob 19. uri.

Ljubljančani težav s kadrom nimajo, na Koroškem se je po bolezni v gol vrnil tudi Žan Us. Več skrbi ima trener Jesenic Mitja Šivic, ki po predsednikovih besedah še kakšen mesec ne bo mogel računati na Jako Ankersta in Gašperja Korošca, na svetovnem prvenstvu se je poškodoval Žan Primožič, na derbiju pa ne bodo smeli sodelovati še hokejisti z dvojno licenco s Hidrio, saj šteje tudi za državno prvenstvo. Francoski vratar rdečih Antoine Bonvalot se je po izpahu rame v gol vrnil v torek, čeprav mu je zdravniška služba svetovala še nekaj počitka. Jeseničani se morajo tako znajti z le 16 igralci v polju.

Olimpijo je v vodstvo v 13. minuti ob igri z igralcem več na ledu v vodstvo popeljal Sašo Rajsar. Gorenjec je kar nekaj let igral na Jesenicah, zdaj pa že tretjo sezono brani barve Olimpije. Ljubljančani so v prvi tretjini izkoristili edino kazen Jesenic, na drugi strani pa so imeli domači hokejisti šest minut igralca več na ledu, a niso zadeli.

Olimpija je v drugi tretjini povišala vodstvo. V razmaku 14 sekund sta v 23. in 24. minuti zadela še Gal Koren in Žan Jezovšek.

70 let rivalstva Prvi plošček na tekmi je vrgel nekdanji jeseniški hokejist Boris Čebulj, ki je bil član železarjev ob začetkih rivalstva z Ljubljančani. To po jeseniških informacijah sega v leto 1949, ko so se na Jesenicah prvič pomerili z ljubljansko ekipo.



"Po zanesljivih podatkih se je hokejsko rivalstvo začelo s tekmo, ki je bila odigrana 29. januarja 1949, v letošnjem letu praznujemo že 70 let rivalstva. Takrat sta se na Jesenicah pomerila jeseniška selekcija Jožeta Gregorčiča in ljubljanska ekipa Enotnosti. Ljubljančani so zaradi podcenjevanja svojih nasprotnikov na prvo tekmo prišli s svojo B-ekipo, Jeseničani pa so jih premagali z rezultatom 3:0, na drugi pa s 5:2," so na svoji spletni strani zapisali gostitelji.

Po dveh tednih alpskega tekmovalnega premora sta se slovenska predstavnika Alpske lige v torek vrnila v tekmovalni ritem. Hokejisti HK SŽ Olimpija so na Koroškem pričakovano premagali drugo ekipo Celovca, povsem drugačen pa je jeseniški spomin na torkov večer. Deset sekund pred koncem rednega dela so proti drugi ekipi Salzburga vodili za zadetek, nato pa že tolikokrat viden scenarij v tej sezoni in nov poraz v podaljšku.

Že v soboto novi tekmi

Prav veliko časa za regeneracijo in pripravo moštvi po derbiju ne bosta imeli, saj obe že v soboto čakata nova alpska izziva. Ljubljančani bodo ob 19.30 gostili Asiago, ki je tik pod mesti, ki vodijo neposredno v končnico (6. mesto), Jeseničani pa bodo ob 18. uri gostovali na Dunaju.

Alpska liga, 19. in 20. december

Lestvica

1. Val Pusteria 22 tekem – 48 točk

2. Ritten 22 – 47

3. HK SŽ Olimpija 21 – 47

4. Fassa 21 – 42

5. Lustenau 22 – 41

6. Feldkirch 21 – 38

.......................................

7. Asiago 22 – 37

8. Cortina 21 - 36

9. Zell am See 22 – 34

10. Vipiteno 22 – 34

11. Red Bull Salzburg II 23 - 33

12. Gardena 22 – 33

13. HDD Sij Acroni Jesenice 20 – 28

14. Kitzbuhel 22 – 25

15. KAC II 22 – 20

16. Bregenzerwald 22 - 20

17. Vienna Capitals II 22 – 19

18. Black Wings Linz 21 – 3

