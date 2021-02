Olimpija do pričakovane zmage, Jeseničani lovijo 13. zaporedno zmago

Hokejisti vodilnega moštva Alpske lige HK SŽ Olimpija so se še drugič v dveh dneh pomerili z drugo ekipo Linza, ki je prikovana na dno lestvice, in jo pričakovano znova premagali. Tokrat niso bili tako prepričljivi kot v četrtek (7:2), zmagali so s 3:1. Člani drugouvrščenega kolektiva Alpske lige HDD Sij Acroni Jesenice bodo lovili že 13. zaporedno zmago, gostovali bodo pri šesti Cortini.

Še drugič v dveh dneh sta se za alpske točke pomerila prvo in zadnje moštvo tekmovanja in še drugič je točkovni račun pričakovano okrepila Olimpija. Že po dobrih dveh minutah jo je v vodstvo popeljal kapetan Žiga Pance, ob koncu uvodne tretjine pa je na 2:0 zvišal Anej Kujavec.

Ko je že kazalo, da se bosta ekipi tudi na drugi odmor odpravili ob tem rezultatu, je ob igralcu več za 3:0 zadel dolgoletni kapetan zmajev Aleš Mušič. Gostje so le 14 sekund pred koncem srečanja preprečili, da bi domači vratar Paavo Hölsä ohranil mrežo nedotaknjeno. Končnih 3:1 je postavil Tobias Steibl.

Ljubljančani, pri katerih je srečanje predčasno končal Gal Koren, ki je nekaj minut pred koncem obležal na ledu in ni mogel nadaljevati, bodo nove alpske točke iskali v torek pri mladem moštvu Celovca.

Železarji na zahtevnem gostovanju

Za Jeseničani je izjemen zmagoviti niz, nanizali so kar 12 zmag. Vztrajno so se vzpenjali po lestvici, trenutno so drugi, za Olimpijo zaostajajo dve točki, a so odigrali dve tekmi manj. Srečno 13-ico bodo iskali pri šesti Cortini. Ekipi sta se v Podmežakli srečali pred slabim mesecem, železarji so zmagali s 3:2.

Po večerni tekmi bo gorenjsko moštvo v torek gostilo Salzburg Juniors, ljubljansko pa bo gostovalo pri drugi ekipi Celovca.

Alpska liga Sobota, 20. februar

HK SŽ Olimpija : Steel Wings Linz 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Pance 3., Kujavec 19., Mušič 40. (PP1); Steibl 60.



20.30 Cortina – HDD Sij Acroni Jesenice

Asiago – Red Bull Juniors

Lustenau – Vipiteno

Kitzbuhel – Fassa

Val Pusteria – Feldkirch

Ritten – Bregenzerwald

Gardena – EC KAC II



PP1-zadetek z igralcem več

Lestvica 1. HK SŽ Olimpija 28 tekem – 61 točk

2. HDD Sij Acroni Jesenice 25 – 56

3. Pustertal 28 – 54

4. Asiago 27 – 49

5. Red Bull Juniors 27 – 45

6. Cortina 28 – 42

7. Lustenau 28 – 39

8. Feldkirch 27 – 36

9. Bregenzerwald 27 – 35

10. Ritten 28 – 34

11. Vipiteno 28 – 31

12. Gardena 28 – 29

13. Fassa 26 – 28

14. Kitzbühel 29 – 22

15. EC KAC II 26 – 21

16. Steel Wings Linz 28 – 2

