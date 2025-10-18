Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Sobota,
18. 10. 2025,
9.02

Alpska hokejska liga, 18. oktober

Ni počitka: Jeseničani še na tretji domači tekmi tedna

Hdd Jesenice | Jeseničani bodo odigrali tretjo tekmo v petih dneh, ob 18. uri gostijo Gardeno. | Foto Matias Demšar

Jeseničani bodo odigrali tretjo tekmo v petih dneh, ob 18. uri gostijo Gardeno.

Foto: Matias Demšar

Pred hokejisti HDD Jesenice je še tretja tekma tedna Alpske lige, tudi to bodo igrali na domačem ledu. Potem ko so se v torek na zmagovite tirnice vrnili z zmago nad Unterland Cavaliers, v četrtek pa premagali še Cortino, bodo ob 18. uri tretjo zaporedno zmago lovili proti Gardeni. Italijansko moštvo je tretje, po seriji zmag je na zadnjih dveh tekmah izgubilo. Vstop za mlajše od 18 let je prost.

HDD Jesenice, Žan Us
Alpska liga

Sobota, 18. oktober

Lestvica:

