Ni počitka: Jeseničani še na tretji domači tekmi tedna

Pred hokejisti HDD Jesenice je še tretja tekma tedna Alpske lige, tudi to bodo igrali na domačem ledu. Potem ko so se v torek na zmagovite tirnice vrnili z zmago nad Unterland Cavaliers, v četrtek pa premagali še Cortino, bodo ob 18. uri tretjo zaporedno zmago lovili proti Gardeni. Italijansko moštvo je tretje, po seriji zmag je na zadnjih dveh tekmah izgubilo. Vstop za mlajše od 18 let je prost.