Drugi del se začenja z derbijem. Olimpija ali Jesenice?

Za uvod v drugi del Alpske lige "master skupine", ki si je že zagotovila končnico, bomo spremljali slovenski derbi. Ob 19.15 bosta HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice palice prekrižala v Tivoliju. Bodo zmaji zmagali še petič letos ali bodo železarji nanizali 11. alpsko zmago in prvič v sezoni ugnali zeleno-bele?

Alpska liga je po slabih dveh tednih spet odprla tekmovalna vrata. Moštva, ki so redni del končala na mestih med 1. in 6. in so si že zagotovila končnico, se v drugem delu za razvrstitev med seboj merijo na desetih tekmah (vsak bo igral z vsakim doma in v gosteh). Prvi je v drugi del odnesel štiri bonus točke, drugi tri, tretji dve in četrti eno. Po dodatnih desetih tekmah drugega dela si bodo prva tri moštva sama izbrala četrtfinalnega nasprotnika.

Moštva, ki so redni del končala na mestih med 7. in 18., se v drugem delu potegujejo za preostali četrtfinalni vstopnici. Tekmovanje poteka v dveh skupinah: lihi (7., 9., 11., 13., 15., 17.) in sodi (8., 10., 12., 14., 16., 18.). Moštva v vsaki skupini se bodo med seboj udarila na desetih tekmah (vsak bo igral z vsakim doma in v gosteh). Prvi v vsaki skupini (7. in 8.) je v drugi del prenesel štiri bonus točke, drugi (9. in 10.) tri, tretji (11. in 12.) dve, četrti (13. in 14.) pa eno. Četrtfinale si bo zagotovil le zmagovalec vsake skupine.

Tivoli v znamenju zelene in rdeče

Oba slovenska predstavnika HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice sta si četrtfinale že zagotovila. Ljubljančani že lep čas nazaj, s prvim mestom po rednem delu pa so v drugi del prenesli štiri bonus točke. Precej težja je bila jeseniška pot. Železarji so bili konec decembra še v precej neugodnem položaju, nato pa so na 13 tekmah Alpske lige zmagali 12-krat in si prav v zadnjem krogu rednega dela zagotovili šesto mesto in končnico.

Že v uvodnem krogu drugega dela bomo v Tivoliju videli slovenski derbi. Vse štiri v tej sezoni so dobili Ljubljančani, na zadnjem so v Podmežakli 20. decembra gorenjsko moštvo odpravili s kar 7:0. Železarji verjamejo, da bo zgodba tokrat povsem drugačna. Jim bo uspelo zmagati 11. zapored ali bo Olimpija končala njihov zmagoviti niz?

Pri Olimpiji opozarjajo V ljubljanskem klubu pozivajo navijače, naj vstopnice kupijo v predprodaji in izkoristijo možnost brezplačnega javnega prevoza ter se s tem izognejo tudi gneči pred tekmo – zaradi prenove bo namreč pred dvorano še manj prostora kot običajno.

Kdo bo zmagal na četrtkovem hokejskem derbiju v Tivoliju? Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice. 53,54% +

Hokejisti HK SŽ Olimpija. 46,46% +

Alpska hokejska liga, 13. februar, skupina za razvrstitev

Lestvica skupine za razvrstitev 1. HK SŽ Olimpija 0 tekem – 4 točke (4)

2. Ritten 0 – 3 (3)

3. Val Pusteria 0 – 2 (2)

4. Cortina 0 – 1 (1)

5. Asiago 0 – 0

6. HDD Sij Acroni Jesenice 0 – 0 *() – v oklepaju so bonus točke, ki so jih ekipe prenesle v drugi del, v katerem bodo odigrale deset tekem (vsak z vsakim doma in v gosteh). Vse ekipe so že uvrščene v končnico.

Alpska hokejska liga, 11.–14. februar, kvalifikacijski skupini

Lestvica kvalifikacijske skupine A 1. Vipiteno 1 tekma – 6 točk (3)

2. Red Bull Salzburg II 1 – 5 (2)

3. Gardena 1 – 4 (1)

4. Lustenau 1 – 4 (4)

5. KAC II 1 – 0

6. Vienna Capitals 1 – 0



*() – v oklepaju so bonus točke, ki so jih ekipe prenesle v drugi del, v katerem bodo odigrale deset tekem (vsak z vsakim doma in v gosteh). V končnico napreduje le zmagovalec. Lestvica kvalifikacijske skupine B 1. Fassa 1 tekma – 7 točk (4)

2. Feldkirch 1 – 6 (3)

3. Zell am See 1 – 5 (2)

4. Kitzbuhel 1 – 1 (1)

5. Black Wings Linz 1 – 0

6. Bregenzerwald 1 – 0 *() – v oklepaju so bonus točke, ki so jih ekipe prenesle v drugi del, v katerem bodo odigrale deset tekem (vsak z vsakim doma in v gosteh). V končnico napreduje le zmagovalec.

