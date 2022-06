Devetnajstletni Aljoša Pretnar je prve hokejske korake naredil kot napadalec v blejski hokejski ekipi, kjer je preživel večino svoje kariere. Zadnje tri sezone pa je bil član ekipe U20 nemškega kluba Kaufbeuren, kjer je izuril svoje hokejsko znanje branilca in imel eno vodilnih vlog.

"Prestop v HDD SIJ Acroni Jesenice mi pomeni ogromno, saj sem kot otrok vedno hodil v Podmežaklo na tekme in si nikoli nisem predstavljal, da bom kdaj dobil takšno priložnost. Igrati za rdeči dres mi bo v veliko čast, ponos in veselje. Mislim, da mi bodo na Jesenicah pomagali, da bom lažje napredoval, saj sem še mlad. Lansko sezono jim je malo zmanjkalo do osvojitve Alpske hokejske lige tako, da pričakujem osvojitev v letošnji sezoni. V državnem prvenstvu pa si želim, da bi zasedli čim višje mesto," je v klubski izjavi dejal mladi branilec, ki je tudi član reprezentance Slovenije do 20 let.

"Naša vizija v zadnjih letih je poleg trdega dela tudi ponuditi priložnost mladim, talentiranim igralcem. Aljoša je zadnje sezone igral v Nemčiji in bil član reprezentance do 20 let, zdaj pa je čas, da se preizkusi v članskem hokeju. Veseli smo, da bo članski hokej okusil v našem dresu," pa je ob podpisu pogodbe povedal direktor kluba Anže Pogačar.